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澎湖警察局長交接 賴峰偉勉楊鴻正：接地氣

2019-04-12 12:49聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

澎湖縣政府警察局今天上午在警局大禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，縣長賴峰偉主持，新任警察局局長楊鴻正接下維護澎湖縣治安重責大任。賴峰偉期盼新任楊局長持續推動警政治安及交通維護工作，走基層、重輿論、接地氣，營造澎湖成為最安全、最快樂的城市

卸任局長賈樂吉是澎湖人，106年11月返鄉接任警察局局長，今年獲選馬公高中傑出校友，擴大警犬隊規模，從1隻警犬提升至今已有14隻擔任梭巡偵檢工作，杜絕毒品流澎湖。

賈樂吉在自己的家鄉澎湖服務1年5個月，到各派出所慰勤約196次，每次約2至3小時，這次內政部警政署借重其長才，調任內政部警政署行政組組長一職。

新任局長楊鴻正，中央警察大學49期畢業並取得資訊管理研究所碩士，歷任組員、技正、專員、副大隊長、副分局長、督察、科長、直轄市分局長及台中港務警察總隊總隊長等職務，楊局長經歷完整，屢次督屬破獲詐欺犯罪集團、重大竊盜及掃蕩毒品、非法槍彈，遏止黑道幫派及暴力犯罪及執行各項治安維護等專案性工作。

賴峰偉感謝前局長賈樂吉任內與全體警察同仁共同為治安打拼及推動相關生態保育、環保巡守工作，深受澎湖鄉親的肯定與讚許，期勉新任局長配合縣府推行重要政策，整頓市區停車秩序，強化民眾交通守法觀念，嚴查八大行業違規營業，持續取締非法三層網捕魚及毒電炸魚，擴及延伸到岸際生態巡護，確保海洋生態永續經營。

澎湖縣政府警察局今天上午在警局大禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，新任警察局局長楊鴻...
澎湖縣政府警察局今天上午在警局大禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，新任警察局局長楊鴻正接下維護澎湖縣治安重責大任。圖／澎湖縣政府警察局提供
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