澎湖警察局長交接 賴峰偉勉楊鴻正：接地氣

2019-04-12 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



澎湖縣政府警察局今天上午在警局大禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，縣長賴峰偉主持，新任警察局局長楊鴻正接下維護澎湖縣治安重責大任。賴峰偉期盼新任楊局長持續推動警政治安及交通維護工作，走基層、重輿論、接地氣，營造澎湖成為最安全、最快樂的城市

卸任局長賈樂吉是澎湖人，106年11月返鄉接任警察局局長，今年獲選馬公高中傑出校友，擴大警犬隊規模，從1隻警犬提升至今已有14隻擔任梭巡偵檢工作，杜絕毒品流澎湖。

賈樂吉在自己的家鄉澎湖服務1年5個月，到各派出所慰勤約196次，每次約2至3小時，這次內政部警政署借重其長才，調任內政部警政署行政組組長一職。

新任局長楊鴻正，中央警察大學49期畢業並取得資訊管理研究所碩士，歷任組員、技正、專員、副大隊長、副分局長、督察、科長、直轄市分局長及台中港務警察總隊總隊長等職務，楊局長經歷完整，屢次督屬破獲詐欺犯罪集團、重大竊盜及掃蕩毒品、非法槍彈，遏止黑道幫派及暴力犯罪及執行各項治安維護等專案性工作。