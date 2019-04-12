分局長一肩承擔 侯友宜：治安不好我下台，那分局長呢？

2019-04-12 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警局今天舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，由新北市長侯友宜擔任監交人，「這是要求也是命令。」侯友宜表示，身為一個曾擔任警政署長的新北市長，最重視新北市民的安居樂業，他說，面對地方治安，要求分局長要一肩承擔，他甚至說重話，「若是連安居樂業的『安』都做不好，我丟臉、下台，那分局長呢？」

侯友宜表示，擔任分局長要有一定的氣魄，面對所有的治安問題，要一肩承擔，一旦發生重大治安事件，局長會立即向他報告，有需要，他也會在第一時間詢問分局長，希望所有分局都能在第一時間掌握所有狀況，如有有效發揮功效，遏止犯罪發生，絕不能讓歹徒得逞，這就是他對分局長的「要求」也是「命令。」

新北市警局副局長江振茂陞任鐵路警察局長，遺缺由曾擔任警政署公關室主任的現任新北市警局主任秘書溫枝發接任，遺缺由曾任南投縣警察局長的警政署保防組組長邱寬愉接任。侯友宜表示，邱寬愉曾是他在警政署的老同事，嫻熟法令，做人謙和，做事踏實認真，期盼全力協助市警局內部整合。