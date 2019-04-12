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不滿女友被加微信 黑幫發怒持西瓜刀砍斷對方小拇指

2019-04-12 09:32聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市中山區永盛公園內，今晨左右發生兩派黑幫人馬疑因感情糾紛，持刀械鬥事件。記者...
台北市中山區永盛公園內，今晨左右發生兩派黑幫人馬疑因感情糾紛，持刀械鬥事件。記者蔡翼謙／攝影
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北市中山區永盛公園內今晨左右發生兩派黑幫人馬疑因感情糾紛，持刀械鬥事件，35歲趙姓男子及20歲余姓男子被砍倒手部見骨，沿途滴血跑到超商求救，涉嫌傷人的王姓男子等3人，犯案後搭乘計程車逃逸，3小時後陸續被傳喚到案，警方將依殺人未遂等罪嫌函送法辦。

公園現場數處角落殘留大片血跡，連超商門口停放的車輛也沾有血手印。超商店員表示，事發當時聽到大聲爭執吼叫聲，還聽見「蹦」一聲響，也看見公園內有東西起火燃燒，疑似是信號彈，接著趙、余兩男跑到超商求救。

趙男左右兩手及腳部有刀傷，送台大醫院治療，余男左耳、背部、右手共3處刀傷，其中一根手指幾乎被砍斷，送馬偕醫院治療，兩人皆被王男等犯嫌持西瓜刀砍傷，意識清楚無生命危險。

王男供稱，因余男有意加自己女友微信，還用「竹聯幫青堂分子」身分邀約多次卻晃點，感覺受到輕視，昨晚余、鄭兩人一看見自己，突然丟出兩瓶汽油彈，當下氣不過才持西瓜刀砍殺及引燃信號彈。

警方調查，涉案人為竹聯幫弘仁會綽號「嘴巴」18歲王姓男子、19歲傅姓男子及未滿18歲鄭姓男子；王男不滿余男有意要追自己女友，且多次主動邀約卻晃點，昨晚再度相約永盛公園碰面，雙方一見面就開砍，王男等人犯案後在巷口攔計程車逃逸。

警方表示，傅男持棍棒毆打對方，鄭男則是在場助陣，也涉有重嫌，另還有2男也涉案，未到案正在追查中，將依殺人罪嫌將王男、傅男函送法辦，鄭男則是移送少年法庭。

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