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2男公園遭砍左手見骨 奔超商求救留大片血跡

2019-04-12 01:02聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市中山區永盛公園昨天深夜驚傳砍殺事件！數名男子持刀砍傷20歲余姓男子及35歲趙姓男子，余男、趙男兩人身中數刀，跑到超商求救，沿途血跡斑斑，其中一人左手見骨，警消獲報到場將兩人送醫，目前現場圍起封鎖線，正全力追緝嫌犯中。

公園數個角落殘留大片血跡，連超商門口停放的車輛也沾有血手印，超商店員表示，事發當時聽到大聲爭執吼叫聲，還聽見「蹦」一聲響，也看見公園內疑似有東西起火燃燒，疑似是信號彈。詳細原因正由警方釐清。

北市中山區永盛公園驚傳砍殺事件，現場血跡斑斑。記者蔡翼謙／攝影
北市中山區永盛公園驚傳砍殺事件，現場血跡斑斑。記者蔡翼謙／攝影
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北市中山區永盛公園驚傳砍殺事件，現場血跡斑斑。記者蔡翼謙／攝影
北市中山區永盛公園驚傳砍殺事件，現場血跡斑斑。記者蔡翼謙／攝影
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北市中山區永盛公園驚傳砍殺事件，現場血跡斑斑。記者蔡翼謙／攝影
北市中山區永盛公園驚傳砍殺事件，現場血跡斑斑。記者蔡翼謙／攝影
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北市中山區永盛公園驚傳砍殺事件，現場血跡斑斑。記者蔡翼謙／攝影
北市中山區永盛公園驚傳砍殺事件，現場血跡斑斑。記者蔡翼謙／攝影
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