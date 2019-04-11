大西洋飲料遭搜索 董事長總經理獨董列被告

2019-04-11 20:06 中央社 新北11日電



新北檢調偵辦大西洋飲料公司負責人等涉嫌違反證券交易法等案，今天兵分8路展開搜索並約談13人到案說明，目前已將董事長江國貴、總經理孫幼英及2名獨董列被告，擴大偵辦。

大西洋飲料公司日前重大訊息因會計師認為，大西洋集團去年第3季與關係人簽約，以新台幣6.4億元取得3筆不動產，包括台南佳里、高雄湖內及新北市新店，及應收資金貸與關係人重大交易，因無法對該等交易取得足夠及適切查核證據，所以出具無法表示意見的查核報告。

新北地檢署指出，大西洋飲料公司於重大訊息說明會說明不清，疑涉有不法情事，偵辦公司負責人涉嫌違反證券交易法。

檢察長朱兆民指示企業犯罪專組主任檢察官鄧媛主動調查，並指派檢察官陳柏文一同偵辦。經調查發現，大西洋公司於107年間有數筆不動產交易不合於營業常規，造成公司損害，疑有掏空公司之嫌。

新北檢指出，今天鄧媛率同陳柏文等多名檢察官指揮法務部調查局新北市調查處持搜索票，前往新北市三重區、台北市中山區等案公司及人員住處共計8處執行搜索。

新北檢表示，在搜索查扣相關帳冊等證物外，還約詢江國貴等13人，除公司會計及職員等列證人外，江國貴、孫幼英及林姓、蘇姓獨董已列被告。全案仍持續偵辦中。