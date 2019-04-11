不爽母親叼念戒毒 不肖子嗆要放火燒房子判20日

2019-04-11 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「養子不教誰之過」台南24歲鄭姓男子染毒癮，母親自認管教無方，再三苦勸他戒除施用毒品，心生不滿，母子兩人發生口角， 竟以LINE傳送「X你娘，放火燒你他媽的房子，不信試試看」等訊息，恫嚇母親，她心生畏懼報警，控告兒子恐嚇， 台南地院認鄭犯恐嚇危害安全 ，處拘役20日，可上訴。

檢警調查，鄭大學畢業，染上毒癮，從事油漆工維生，母親自認有責任，未能教育好兒子，不時叼念兒子要戒毒，然而，鄭染毒後學壞了，2年來分別涉竊盜及公共危險等案件，經法院判處11月、6月徒刑，易科罰金及易服社會勞動執行完畢。

鄭母不願兒子沈淪毒海，不斷要他戒毒，未料，鄭心生不滿，去年12月15日傍晚5時43分在自家住所內，以LINE「X你娘，放火燒你他媽的房子，不信試試看」等訊息給母親，她接獲訊息後心生畏懼而報警處理。他到案後承認犯行，向母親致歉。