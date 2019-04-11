花3000買凶遇到兩光槍手 殺人未遂起訴改依傷害判刑

2019-04-11 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



王姓男子被控前年2月17日以3000元代價，受託到桃園某科大槍殺廖姓教師，但王忘了拉滑套2度擊發都失敗，改拿鐵棍痛毆廖後逃逸，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴他；法院審酌，王、廖互不認識，王也未朝致命部位擊發，認定無殺人犯意，改依傷害罪判刑。

檢警調查，王男（38歲）接受不明人士出價3000元槍殺廖姓教師，他偷2面車牌改裝到自己車上並潛入科大地下停車，找到廖師車子躲在附近埋伏，下午4點多廖和妻子現身，王從車窗瞄準卻忘了拉滑套子彈未擊發，他下車拉滑套第2度開槍，子彈依然沒擊發還直接掉落地面。

王改從車上拿鐵棍打傷廖左膝、小腿後逃逸，還把槍管、車牌丟到溪流；王遭逮後否認殺人犯意，辯稱自己只有開一槍，只想朝廖大腿打，後來想說槍壞掉了才改用鐵棍，檢方以王有接續性行為，且開槍致命危險性高，偵結依殺人未遂、加重竊盜及槍砲等罪嫌起訴他。

法院認為，殺人未遂與傷害的區別，是以加害人有無殺意為判斷，被害人受傷程度、是否為致命部位及傷痕多寡、輕重等僅為參考，非區別殺人未遂與傷害的絕對標準。

所以應通盤審酌行為人客觀環境具體情形，彼此關係有無仇隙，是否足以引發殺人動機，攻擊力道是否猛烈足以使人斃命，被害人所受傷勢，攻擊後續動作是否意在取人性命等。

而王堅決否認殺人犯意，表示不認識廖，僅受人指使要給他教訓，院方難認有深仇大恨而生殺人犯意，加上王案發後把槍管拆解棄置，扣案部分經鑑定不具殺傷力，就算子彈有殺傷力，但王當時未擊發，廖也沒因此受傷，

廖男證稱說，確定王朝他射擊，沒留意瞄準什麼部位，廖妻則說，王先持槍以槍管朝下方式射擊，之後就跑到老公身邊，她雖聽見槍聲，因角度關係沒有看到王正面，不清楚他朝哪處開槍。

法院審酌，王以朝下方式射擊，應是有意避開致命部位，之後再開槍是否瞄準廖重要部位也不確定，加上所持槍、彈，究竟有無殺傷力也不明，因此難認廖有殺人故意。

院方考量，王發出槍響卻沒擊發子彈，等廖有防備之際，才用鐵棍朝他下半身攻擊，依廖傷勢來看可見王攻擊幅度、力道已有節制，非強力猛烈揮擊，且隨即逃逸，可見當時並無致人於死決意。