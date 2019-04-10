偏僻農舍製毒很安全？ 毒犯製毒「太臭」仍露餡

2019-04-10 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市觀音區39歲陳姓男子租用一間偏僻農舍當掩護，私下做為製毒工廠製造K他命毒品，誤以為偏僻、空曠無人知道不會被抓，不料他在製毒過程不時飄散K他命惡臭氣味，造成附近居民實在無法忍受，警方昨天下午接到民眾檢舉後，派員前往蒐證，尚未進屋就聞到毒品惡臭，當場發現陳男在農舍內吸食K他命，屋內查獲K他命成品1.12公斤及28公斤製毒原料、大麻菸及製毒工具。