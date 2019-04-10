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偏僻農舍製毒很安全？ 毒犯製毒「太臭」仍露餡

2019-04-10 18:06聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市觀音區39歲陳姓男子租用一間偏僻農舍當掩護，私下做為製毒工廠製造K他命毒品，誤以為偏僻、空曠無人知道不會被抓，不料他在製毒過程不時飄散K他命惡臭氣味，造成附近居民實在無法忍受，警方昨天下午接到民眾檢舉後，派員前往蒐證，尚未進屋就聞到毒品惡臭，當場發現陳男在農舍內吸食K他命，屋內查獲K他命成品1.12公斤及28公斤製毒原料、大麻菸及製毒工具。

陳男供稱去年前往中國大陸學會製毒技術，但是對毒品來源和去向避重就輕。警方訊問後，今天下午將他依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園市觀音區陳姓男子租用偏僻農舍掩護製造K他命毒品，不料毒品惡臭遭民眾檢舉，警方...
桃園市觀音區陳姓男子租用偏僻農舍掩護製造K他命毒品，不料毒品惡臭遭民眾檢舉，警方逮捕陳男和查獲大批製毒原料（見圖）和工具。圖／警方提供
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桃園市觀音區陳姓男子（中）租用偏僻農舍掩護製造K他命毒品，不料毒品惡臭遭民眾檢舉...
桃園市觀音區陳姓男子（中）租用偏僻農舍掩護製造K他命毒品，不料毒品惡臭遭民眾檢舉，警方逮捕陳男和查獲大批製毒原料和工具。圖／警方提供
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桃園市觀音區陳姓男子租用偏僻農舍掩護製造K他命毒品，不料毒品惡臭遭民眾檢舉，警方...
桃園市觀音區陳姓男子租用偏僻農舍掩護製造K他命毒品，不料毒品惡臭遭民眾檢舉，警方逮捕陳男和查獲大批製毒原料和工具（見圖）。圖／警方提供
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毒品農舍大麻
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