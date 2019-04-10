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毒蟲走完大甲媽就被逮 警神回：大甲媽要你別吃毒

2019-04-10 15:10聯合報 記者林佩均╱即時報導

跟著大甲媽走一段正夯！台中市楊男跟著大甲媽從大肚區走了1小時，晚上駕車違規闖紅燈遭警攔查，警方發現楊男鼓鼓的工作褲口袋竟藏K他命毒品，楊見事跡敗露，向警埋怨白天才剛拜完大甲媽，祈求健康、事業順利，怎麼知道晚上就被抓。警神回，「大甲媽保佑你，要你別吃毒，災謀！」

台中市待業的楊男(29歲)找工作不順利，想說跟著大甲媽祖走一段，前天白天在大肚區與大甲媽走1小時，又鑽轎底祈求身體健康、工作順利；昨清晨1時許，楊男外出找友人，在北屯區大連路違規闖紅燈，遭警方攔查。

楊男神情緊張，不斷詢問警方，「闖紅燈會罰多少？」但視線卻不斷往車內飄移，保大二中隊中隊長賀雲生見楊的工作褲口袋鼓鼓的，詢問「這裡面是甚麼？」楊見事跡敗露，主動交出K他命6包，重16.64公克。

警方隨後在右前乘客座置物箱發現小惡魔橘子粉13包，重119.74公克及毒咖啡包2包，重16.92公克，經以毒品試劑檢測後，均呈現二級毒品安非他命陽性反應。

楊男供稱毒品是友人提供，但友人資料也交代不清；還埋怨自己工作不順，才剛走完大甲媽繞境，沒想到晚上就被警察抓。警方聽後神回答，「大甲媽保佑你，要你別吃毒，災謀！」，警詢後將楊男依毒品罪嫌移送。

楊男抱怨剛隨大甲媽繞境結束就被抓，警神回，「大甲媽保佑你，要你別吃毒，災謀！」警...
楊男抱怨剛隨大甲媽繞境結束就被抓，警神回，「大甲媽保佑你，要你別吃毒，災謀！」警方在楊身上與車內起出多包毒咖啡。記者林佩均／翻攝
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楊男抱怨剛隨大甲媽繞境結束就被抓，警神回，「大甲媽保佑你，要你別吃毒，災謀！」。...
楊男抱怨剛隨大甲媽繞境結束就被抓，警神回，「大甲媽保佑你，要你別吃毒，災謀！」。記者林佩均／翻攝
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楊男抱怨剛隨大甲媽繞境結束就被抓，警神回，「大甲媽保佑你，要你別吃毒，災謀！」警方在楊身上與車內起出多包毒咖啡。記者林佩均／翻攝
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毒品台中市大甲媽祖
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