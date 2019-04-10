親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳敦義正式表態不選總統 唯一目標國民黨勝選

墜海的日本F-35A戰機是國內組裝初號機 飛行員生死不明

他潑20升汽油燒死友人 竟站火場圍觀警消救火

2019-04-10 14:25聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄鼓山區濱海一路巷弄的民宅去年12月9日凌晨傳出大火，屋內65歲陳姓男子被救出時全身燒傷，送醫搶救近10小時仍宣告不治；由於現場李姓男子帶有酒意涉說「火是我放的」，警方立即逮捕，調閱監視器驚覺李買了20公升汽油淋在民宅周邊，點燃引大火，高雄地檢署偵結後，依殺人等罪將李起訴。

李姓男子（52歲）偵訊時承認縱火，供稱與陳姓死者本來就是朋友，但陳先前表示能提供生意機會，卻遲遲沒有下聞，他心生怨恨才犯案。

起訴指出，李姓男子在去年12月8日晚間11點多，持20公升的白色塑膠水桶，到鹽埕區建國四路某加油站買92汽油並裝滿，再到鼓山區友人家飲酒聊天，直到隔天凌晨3點50分，他竟提著汽油到陳姓男子鐵皮民宅住處外，將汽油潑灑在門口、周圍，隨即點火引燃，導致陳姓男子被救出時全身80%以上2至3度燙傷，送阮綜合醫院急救，再轉送高醫大，仍於當天下午1點多宣告不治。

由於警消處理火警現場，李姓男子留在現場圍觀，當場表示他為縱火者，警方原本半信半疑，不過從他身上聞到濃厚汽油味，清晨5點55分當場逮捕他帶回偵辦，陳的女兒也對他提告。

經高市消防局火場鑑定認定遭潑汽油點火，警方調閱監視器也發現李姓男子確實提塑膠桶到加油站買汽油，認定李涉犯殺人罪、放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪等罪嫌，起訴盼法院從重依殺人罪論處。

李姓男子疑似不滿陳姓男子要提供生意機會，卻沒履行，涉嫌買汽油縱火，害陳受重傷送醫...
李姓男子疑似不滿陳姓男子要提供生意機會，卻沒履行，涉嫌買汽油縱火，害陳受重傷送醫不治。記者林伯驊／翻攝
分享
陳姓男子所住鐵皮屋去年遭李姓友人縱火。記者林伯驊／翻攝
陳姓男子所住鐵皮屋去年遭李姓友人縱火。記者林伯驊／翻攝
分享

殺人加油站大火
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台婦走私5億日幣偽鈔 半數已銷日

2019-04-10 00:30

拍賣達人「阿邦師」在飯店遭圍毆 警救人查出債務糾紛

2019-04-10 00:24

當年同班機走私日幣偽鈔 他被捕、她過關

2019-04-10 00:33

夜行120公里 乾父子半夜相約納骨塔見面卻藏毒

2019-04-10 13:09

「最會走火」新警槍 全台警局躲子彈 各出奇招

2019-04-10 10:00

歷年最大宗走私日幣案 共犯遭聲押禁見

2019-04-10 09:33

恐投資泡湯 建商棒打議員被捕

2019-04-09 22:50

象山持刀強盜案帶回1嫌 他10多年前就曾犯案

2019-04-09 21:54

警告謝龍介「吃子彈」 嫌疑人「大頭阿豐」人間蒸發？

2019-04-09 21:01

檢調搗破兩岸運毒集團 扣獲市值84億元巨量毒品

2019-04-09 20:02

海巡署查獲近三億偽鈔 婦人謊稱是日本戰敗賠款

2019-04-09 18:09

疑不滿開藥害不好睡 新竹病患持刀欲砍醫師

2019-04-09 17:28

桃園噁蛋流竄全台 廠商遭起訴竟辯：業界都這樣

2019-04-09 15:48

桃園黑心噁蛋連環爆 桃檢這位檢察官緝蛋功力一流

2019-04-09 15:48

影／通緝犯擁衝鋒槍逃竄鶯歌 警迅速出動封橋圍堵逮人

2019-04-09 14:34

影／女警清槍誤擊小腿 學長：子彈上膛、手入護弓大忌

2019-04-09 14:25

高雄3藍綠議員詐考察費逆轉免關 法官：金額不高

2019-04-09 14:08

阿嬤好無辜！身上藏針筒被警抓包 毒蟲竟辯「阿嬤的」

2019-04-09 14:07

警槍頻走火 台中去年至今4起釀1傷 3件是新槍

2019-04-09 13:30

影／澎湖花火節在即 海巡緝獲私菸135箱

2019-04-09 13:08

女警清槍誤擊左大腿 還躺在醫院已被速記過兩次

2019-04-09 13:05

邵子平遭註銷戶籍喊違憲 內政部：依法註銷

2019-04-09 12:42

立院三讀》陸資違法來台 可罰最高2500萬

2019-04-09 12:41

警方清槍再發生誤擊意外 北市女警左腿被射穿！

2019-04-09 12:01

海巡破獲歷年最大宗偽鈔走私 驚見近3億鉅額日幣偽鈔

2019-04-09 10:23

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

警告謝龍介「吃子彈」 嫌疑人「大頭阿豐」人間蒸發？

2019-04-09 21:01

台南Gogoro殺手抓到了 穿西裝行竊露餡

2019-04-09 17:10

桃園噁蛋流竄全台 廠商遭起訴竟辯：業界都這樣

2019-04-09 15:48

華南王子跟監妻判拘役 新光公主吳欣盈千字公布真相

2019-04-09 20:18

桃園黑心噁蛋連環爆 桃檢這位檢察官緝蛋功力一流

2019-04-09 15:48

女房東張淑晶誣告遭重判 她要檢查檢、警有無誘導

2019-04-09 17:08

慈湖陵寢潑漆國防部花24萬清理 法院判11獨派青年拘役

2019-04-09 16:53

影／台東市下午民宅火警 警疑兒與母爭吵後涉嫌縱火

2019-04-09 17:11

「最會走火」新警槍 全台警局躲子彈 各出奇招

2019-04-10 10:00

鄰居霸佔車位不擇手段！ 竟在柏油路打釘子鎖車

2019-04-09 19:21

半夜搜尋谷歌街景 竟導航到陰間嚇死他

2019-04-09 17:28

消防員手繪圖樣拍8百張照 串成影片告訴你用電安全

2019-04-09 20:48

網購36元郵資卻收60元運費 網友怒批店家不老實反被洗臉

2019-04-09 21:49

台婦走私5億日幣偽鈔 半數已銷日

2019-04-10 00:30

泰山食品第3代涉超貸 詹舜淇、詹雅琳兄妹羈押禁見

2019-04-09 17:34

拍賣達人「阿邦師」在飯店遭圍毆 警救人查出債務糾紛

2019-04-10 00:24

當年同班機走私日幣偽鈔 他被捕、她過關

2019-04-10 00:33

噁蛋打成液蛋賣全台 一家三口求重刑

2019-04-10 00:36

高市林園工業區飄異味 地下管線破損尚待釐清所屬公司

2019-04-09 17:37

噁男！專偷屏科大周邊女生宿舍 內衣竊賊栽了

2019-04-10 09:34

影／住戶大會一言不合 兩男托育中心鬥毆流血掛彩

2019-04-10 12:33

輔大生曠課被當、家長投訴 6網友狠酸這家人均不起訴

2019-04-09 20:17

火辣酒店女跨坐露乳磨蹭男客 蒐證畫面太模糊全不起訴

2019-04-10 09:18

影／露天廢紙堆起火 煙霧廢氣影響竹南市區

2019-04-09 15:18

女警幫同仁保養槍枝 卻被自己的配槍射穿左腿

2019-04-09 15:17

裝潢糾紛約廠商到辦公室協商 警署靖紀組長記申誡

2019-04-10 11:42

海巡署查獲近三億偽鈔 婦人謊稱是日本戰敗賠款

2019-04-09 18:09

阿嬤拖菜籃刮傷愛車 他批「放任長輩」網狂酸回擊

2019-04-10 13:37

郭志剛砍蔣公塑像頭部辯「言論自由」 法官判拘役70天

2019-04-09 16:11

給被羈押友人1包85元香菸 看守所管理員重判2年6月

2019-04-09 15:33

小三簽性愛合約答應每月做2次 人夫竟變控制狂

2019-04-10 13:28

台中沙鹿轎車疑自撞起火 男當場燒死車內

2019-04-10 09:18

新北市CP值最高色情服務 新北市副市長帶頭拆

2019-04-10 12:11

開友人賓利雙門敞篷車遭追撞 修繕費恐讓人臉都綠了

2019-04-09 21:32

高國華秀傷痕控遭毆打 檢方查出是「舊傷」不起訴

2019-04-10 11:50

魏應充嗆衛福部「作偽證」 食藥署：不排除提告

2019-04-09 20:40

稱離婚後願包養 通緝犯周旋貴婦狂騙219萬

2019-04-10 11:13

中山分局包庇牛郎店 又一警50萬交保

2019-04-09 19:08

林知延GPS跟監跟拍遭判拘役 吳欣盈臉書公布真相

2019-04-09 20:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top