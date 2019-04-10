他潑20升汽油燒死友人 竟站火場圍觀警消救火

2019-04-10 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄鼓山區濱海一路巷弄的民宅去年12月9日凌晨傳出大火，屋內65歲陳姓男子被救出時全身燒傷，送醫搶救近10小時仍宣告不治；由於現場李姓男子帶有酒意涉說「火是我放的」，警方立即逮捕，調閱監視器驚覺李買了20公升汽油淋在民宅周邊，點燃引大火，高雄地檢署偵結後，依殺人等罪將李起訴。

李姓男子（52歲）偵訊時承認縱火，供稱與陳姓死者本來就是朋友，但陳先前表示能提供生意機會，卻遲遲沒有下聞，他心生怨恨才犯案。

起訴指出，李姓男子在去年12月8日晚間11點多，持20公升的白色塑膠水桶，到鹽埕區建國四路某加油站買92汽油並裝滿，再到鼓山區友人家飲酒聊天，直到隔天凌晨3點50分，他竟提著汽油到陳姓男子鐵皮民宅住處外，將汽油潑灑在門口、周圍，隨即點火引燃，導致陳姓男子被救出時全身80%以上2至3度燙傷，送阮綜合醫院急救，再轉送高醫大，仍於當天下午1點多宣告不治。

由於警消處理火警現場，李姓男子留在現場圍觀，當場表示他為縱火者，警方原本半信半疑，不過從他身上聞到濃厚汽油味，清晨5點55分當場逮捕他帶回偵辦，陳的女兒也對他提告。