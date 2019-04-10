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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

夜行120公里 乾父子半夜相約納骨塔見面卻藏毒

2019-04-10 13:09聯合報 記者林保光╱即時報導

張姓男子自屏東恆春開車到高雄蘇姓男子，2人卻半夜相約在納骨塔旁碰面，讓巡邏路過方員警起疑，盤查時，發現車上有可疑夾鏈袋，一查是毒品，將2人帶回調查。張稱，蘇是他的乾兒子，他到高雄後已夜深人靜，怕吵到乾兒子家人，才相約到附近的納骨塔見面。警方依違反毒品防制條例嫌將張移送法辦。

警方表示，昨天凌晨零點30分許，高雄市警岡山分局彌陀分駐所員警路過高雄市彌陀區四維路與山頂路口，發現漯底山下的彌陀區納骨塔廣場，停著1輛轎車，轎車旁又有輛機車，因納骨塔附近適裡少有人出入，員警覺得可疑便上前盤查。

員警靠近轎車，發現車內有2名男子在車內抽菸聊天，敲車窗示意他們下車受檢。51歲的張姓男子和30歲2人一下車，員警便發現轎車車門上的置物槽有包夾鏈袋，詢問夾鏈袋內的東西是不是毒品。員警說，當時2人神情顯得緊張，張還不停擦汗，才說出是安非他命。警方並在駕駛座腳踏墊，另搜到吸食器與另1小包安非他命，將2人帶所調查。

張稱，他住屏東恆春，想再吸毒，才開了120公里路，到高雄市買安非他命，後來想找「乾兒子」，才連夜到彌陀，但夜深怕吵到乾兒子家人，才相約在納骨塔見面。蘇則否認吸毒，同意警方採尿。警方依違反毒品防制條例罪嫌，將張移送法辦。

張姓男子開車120公里到高雄，在納骨塔前因車上藏毒被捕。記者林保光／翻攝
張姓男子開車120公里到高雄，在納骨塔前因車上藏毒被捕。記者林保光／翻攝
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警方在張姓男子車上搜出毒品。記者林保光／翻攝
警方在張姓男子車上搜出毒品。記者林保光／翻攝
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毒品高雄市吸毒
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