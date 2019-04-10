夜行120公里 乾父子半夜相約納骨塔見面卻藏毒

2019-04-10 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



張姓男子自屏東恆春開車到高雄蘇姓男子，2人卻半夜相約在納骨塔旁碰面，讓巡邏路過方員警起疑，盤查時，發現車上有可疑夾鏈袋，一查是毒品，將2人帶回調查。張稱，蘇是他的乾兒子，他到高雄後已夜深人靜，怕吵到乾兒子家人，才相約到附近的納骨塔見面。警方依違反毒品防制條例嫌將張移送法辦。

警方表示，昨天凌晨零點30分許，高雄市警岡山分局彌陀分駐所員警路過高雄市彌陀區四維路與山頂路口，發現漯底山下的彌陀區納骨塔廣場，停著1輛轎車，轎車旁又有輛機車，因納骨塔附近適裡少有人出入，員警覺得可疑便上前盤查。

員警靠近轎車，發現車內有2名男子在車內抽菸聊天，敲車窗示意他們下車受檢。51歲的張姓男子和30歲2人一下車，員警便發現轎車車門上的置物槽有包夾鏈袋，詢問夾鏈袋內的東西是不是毒品。員警說，當時2人神情顯得緊張，張還不停擦汗，才說出是安非他命。警方並在駕駛座腳踏墊，另搜到吸食器與另1小包安非他命，將2人帶所調查。