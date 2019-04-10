台婦走私5億日幣偽鈔 半數已銷日

海巡署在陳婦住處起獲兩億兩千多萬聖德太子版日幣偽鈔，辦案人員忙著清點。 記者廖炳棋/翻攝 分享 facebook

陳姓婦人涉嫌從大陸帶回偽造的五億元日幣，其中約半數銷往日本，海巡署日前在陳婦住處起獲兩億兩千多萬偽造日幣、疑似偽造的四十億德國馬克債券及三百萬元美金，是歷年來查獲最大宗走私偽造日幣案件，台北地檢署訊後聲押禁見陳婦獲准。

本案另一共犯黃金水，昨天下午欲從桃園國際機場出境前往泰國時，被埋伏在機場海巡署台北查緝隊人員攔截後，送北檢偵訊。

海巡署表示，一年多前接獲日本治安單位通報，有台灣人士涉嫌走私偽造日幣到日本地區，歷經近一年半監控，確認陳姓婦人（六十七歲）多次從大陸地區走私舊版偽鈔來台，以市價八折至八五折銷售，再透過第三者仲介轉銷到日本、東南亞等地。

海巡署在陳婦住處起獲兩億兩千多萬聖德太子版日幣偽鈔，辦案人員忙著清點。 記者廖炳棋/翻攝 分享 facebook

專案人員日前在陳婦住處查扣到折合台幣約六千四百萬的兩億多元偽造日幣，是日本舊版聖德太子版、每張面額一萬圓日幣，由於聖德太子版日幣仍能在市面使用，加上部分日本舊鈔有增值空間，陳婦面對部分不知情的購買者謊稱是日本戰敗後交給國民黨巨款，近年已解凍並可以使用，部分日幣被賣給收藏者，部分則流入日本使用。

海巡署表示，陳姓婦人自二○一二年起就開設人頭公司，從大陸夾帶偽造日幣進入台灣，還製作目錄供客戶參考選購，將偽日幣販售給中盤商或不知情民眾，累計至今已夾帶五億偽造日幣入台，其中兩億五千萬元以美金六百卅萬元出售，其他數千萬元以八五折賣出。

專案人員在確認偽鈔來源與囤放地點後，二日持搜索票到新北市鶯歌區陳婦住所進行搜索，當場查扣票號重複的偽造日幣兩億兩千八百多萬元日幣，以及美金三百萬元、德國馬克債券四十億元，數額龐大，全案訊後依偽造有價證券罪及懲治走私條例等罪偵辦，德國債券及美金則送交專業單位進一步鑑定。