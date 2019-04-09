警告謝龍介「吃子彈」 嫌疑人「大頭阿豐」人間蒸發？

2019-04-09 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



國民黨台南市黨部主委謝龍介服務處本月2日遭人張貼恐嚇海報，指要準備「北港花生（意指子彈）」，引發各方關注，警方查出涉案者是綽號「 大頭、阿豐」的60歲蔡姓男子，不料警方動員日夜在他最近常出沒各地點埋伏，到現在一周竟都還找不到人，苦不堪言，有員警懷疑他「人間蒸發」可能內情不單純，呼籲民眾看到類似長相可疑人物立即報警。

警方調閱監視器發現，4月2日晚間8點左右，1名男子騎腳踏車前往服務處，張貼海報後離去，白底黑字海報寫著「謝龍介與虎謀皮台奸 請你保重 北港花生為你準備 台灣自由萬歲」。雖然警方很快就鎖定貼字條的極可能是外號「大頭阿豐」的男子，但多名員警連日埋伏查訪，卻都沒有他的下落。

沒想到平日無所事事、經常在幾處地點出沒的蔡姓男子，竟然就此不見蹤影，蔡姓男子近來沒有固定收入，日前腳部受傷還打119叫救護車送到醫院，離開時竟順手牽羊騎走別人的腳踏車。

員警查訪他平日言行會去寫這種恐嚇字眼機率不高，他似乎也沒有能力寫這麼工整的書法，懷疑只是被人叫說去貼海報，幕後還有藏鏡人，不過警方要先找到他，才可能查出事實真相。