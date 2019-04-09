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警告謝龍介「吃子彈」 嫌疑人「大頭阿豐」人間蒸發？

2019-04-09 21:01聯合報 記者周宗禎╱即時報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介服務處本月2日遭人張貼恐嚇海報，指要準備「北港花生（意指子彈）」，引發各方關注，警方查出涉案者是綽號「 大頭、阿豐」的60歲蔡姓男子，不料警方動員日夜在他最近常出沒各地點埋伏，到現在一周竟都還找不到人，苦不堪言，有員警懷疑他「人間蒸發」可能內情不單純，呼籲民眾看到類似長相可疑人物立即報警。

警方調閱監視器發現，4月2日晚間8點左右，1名男子騎腳踏車前往服務處，張貼海報後離去，白底黑字海報寫著「謝龍介與虎謀皮台奸 請你保重 北港花生為你準備 台灣自由萬歲」。雖然警方很快就鎖定貼字條的極可能是外號「大頭阿豐」的男子，但多名員警連日埋伏查訪，卻都沒有他的下落。

沒想到平日無所事事、經常在幾處地點出沒的蔡姓男子，竟然就此不見蹤影，蔡姓男子近來沒有固定收入，日前腳部受傷還打119叫救護車送到醫院，離開時竟順手牽羊騎走別人的腳踏車。

員警查訪他平日言行會去寫這種恐嚇字眼機率不高，他似乎也沒有能力寫這麼工整的書法，懷疑只是被人叫說去貼海報，幕後還有藏鏡人，不過警方要先找到他，才可能查出事實真相。

而民進黨高雄市議員林智鴻上月底在議會質詢高雄市長韓國瑜後，網友以臉書傳送訊息恐嚇，高雄警方很快查出是新北市52歲蔡姓印刷廠作業員北上逮人；相較國民黨知名人物謝龍介被恐嚇， 台南市警方使出全力卻至今找不到涉案人，壓力相當沈重， 有員警無奈忍不住大喊，「 大頭仔，你人到底在哪裡啊」。

謝龍介服務處遭人貼海報侮辱恐嚇。圖╱翻攝畫面
謝龍介服務處遭人貼海報侮辱恐嚇。圖╱翻攝畫面
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警方查出綽號「大頭豐仔」涉案， 卻四處找不到人。圖╱翻攝畫面
警方查出綽號「大頭豐仔」涉案， 卻四處找不到人。圖╱翻攝畫面
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恐嚇謝龍介
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