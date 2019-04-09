海巡破獲近3億日幣偽鈔 再逮同案共犯

2019-04-09 21:26 中央社 台北9日電



海巡署先前獲報，指新北市陳姓女子涉嫌從中國大陸走私日幣偽鈔販售，牟取不法獲利，2日將她查獲到案，並起出近3億日幣偽鈔，今天下午在機場再逮獲黃姓共犯。

海巡署偵防分署台北查緝隊今天宣布破獲販售走私外幣偽鈔案，表示自民國106年8月間接獲日本偵查機關通報，有台籍人士涉嫌走私偽造日幣到日本地區，隨即組成專案小組偵查，並會同財政部關務署關務查緝組比對、清查偽鈔來源與犯罪網絡。

歷經近1年半的監控蒐證，專案小組確認涉案陳女多次從中國大陸地區走私舊版偽鈔來台，透過製作目錄供客戶參考選購的經銷手法，並以市價8折至85折價格銷售日幣偽鈔，再透過第三者仲介轉銷售亞洲各國。

另外，疑似偽造美元和馬克債券部分，則以低價賣到日本作為民間借貸抵押使用。

專案人員在確認偽鈔來源與囤放地點後，於2日上午11時許至陳女在新北市鶯歌區住所進行搜索，當場查扣印製精緻、票號重複的偽造日幣2億2879萬元，以及疑似偽造的300萬美元、德國馬克債券40億元等贓證物，由於偽鈔數量太大，甚至需向銀行借用點鈔機才能在短時間內完成清點。

全案依違反偽造有價證券罪及懲治走私條例的進囗管制物品等罪移送檢方偵辦，並將持續積極清查相關共犯及偽造貨幣流向。

同案黃姓共犯獲知事跡敗露後，今天下午擬從桃園機場出境，遭埋伏的海巡署台北查緝隊於下午3時40分逮捕到案，移送檢方偵訊。