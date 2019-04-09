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桃園惡劣商賣黑心蛋 地檢署起訴3人

2019-04-09 21:21中央社 桃園9日電

桃園市元山蛋品負責人蕭卓福、妻子蕭吳清岑及兒子蕭文河，涉嫌以低價購入劣質蛋，並混入一般液蛋販售，桃園地檢署今天除依加重詐欺罪起訴3人，請求從重量刑並追繳犯罪所得。

桃園地方檢察署表示，元山蛋品公司負責人蕭卓福，和擔任公司會計的妻子蕭吳清岑，以及負責公司實際營運的兒子蕭文河，3人涉嫌從2013年5月1日至2018年8月11日間，向中部的養雞場以低價購入次蛋（內含有發霉、長蟲蛋）、藥殘蛋。

地檢署表示，在以目視過濾明顯發黑、發臭而無法使用的雞蛋後，其餘劣質蛋，連同自賣場回收的逾期蛋，都指示員工以人工敲打方式製成液蛋，混入一般液蛋後，便以正常價格出售給坊間不知情的蛋糕店。去年8月經地檢署指揮桃園市調查處搜索、查扣相關產品送驗後，都檢出足以危害人體健康的沙門氏桿菌及黴菌。

檢察官表示，蕭文河坦承收購破損的次級蛋，因為天氣炎熱保存不易，雞蛋容易出現發黴、長蟲甚至腐臭等情形，但因毛利低、丟掉可惜等原因，除了將太嚴重或明顯腐敗的雞蛋丟棄外，其他一律打入液蛋。而蕭卓福也表示，若只有一點蟲或發霉仍會打入液蛋，主要就是因為能節省成本。而蕭吳清岑也坦承會從旁協助。

檢察官表示，根據查扣的帳冊資料顯示，元山蛋品公司6年來液蛋銷售額達新台幣1億3000多萬元，檢察官不但要追繳犯罪所得，也以嚴重危害消費者之健康、置全民健康於不顧，將蕭家一家3口，依加重詐欺罪嫌起訴，同時請求法院從重量刑。

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