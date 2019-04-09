檢調搗破兩岸運毒集團 扣獲市值84億元巨量毒品

2019-04-09 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆地檢署聯手對岸攔截可疑走私漁船，成功破獲巨量毒品，當場查扣船內一級毒品海洛因550公斤、三級毒品愷他命600公斤，市價高達84億元，可供5700萬人次吸食，並拘提相關人等。全案近日偵結，基隆地檢署依違反毒品危害防制條例等罪嫌提起公訴，許姓主嫌等3人移審地方法院後裁定繼續收押禁見。

據檢警調偵查，某跨國販毒集團以5300餘萬元代價，委託許姓、陳姓嫌犯將大批毒品從柬埔寨走私出境，為製造查緝斷點，還透過陸籍漁船分段接駁轉運，再由陸籍劉男預先入境台灣，與運毒集團收取尾款。

北機站接獲情資報請基隆地檢署檢察官黃弘宇指揮偵辦，與海洋委員會海巡署偵防分署台北查緝隊、北市調查處、新北市調查處、航業調查處基隆調查站、南部地區機動工作站，北市中正第二分局、內政部警政署國道公路警察局、新北市蘆洲分局、新北專勤隊等單位共組專案小組，長期佈線追查。

專案小組掌握走私漁船開往柬埔寨海域接駁毒品，於是將關鍵情資提供給福建省公安單位，陸方趁船隻在去年11月29日凌晨運行通過海南省時，出擊逮運毒船，當場逮獲鍾姓船長及6名陸籍共犯，還扣得海洛因550公斤、愷他命600公斤。福建省公安單位隨後通報台灣專案小組，跟監運毒集團劉姓同夥，依法收容。