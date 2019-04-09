海巡署查獲近三億偽鈔 婦人謊稱是日本戰敗賠款

2019-04-09 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



【記者廖炳棋／台北報導】海巡署偵防分署一年多前接獲日本治安單位線報，發現國內有人專門運送偽造日幣到日本，經過一年半調查，海巡署日前在新北市逮捕陳姓婦人，並起獲兩億兩千多萬偽造日幣；另外還有疑似偽造的四十億德國馬克債券及三百萬元美金，海巡署將針對偽鈔流向進一步調查。

海巡署表示，陳姓婦人（六十七歲）從2012年起，就開設人頭公司，從大陸夾帶偽造日幣進入台灣，她製作目錄，供客戶參考選購的經銷手法，販售給中盤商或不知情民眾，累計至今已夾帶五億偽造日幣，這五億日幣中，兩億五千萬元以美金六百卅萬元出售，其他數千萬元以八五折賣出。

海巡署表示，陳婦被查出的偽造日幣，是日本舊版聖德太子版面額一萬圓日幣，由於聖德太子版日幣仍能在市面使用，加上部分日本舊鈔有增值空間，因此陳婦面對部分不知情的購買者，謊稱是日本戰敗後，戰後交給國民黨的鉅款，近年已經解凍並可以使用，部分日幣被賣給收藏股幣人士，部分則流入日本使用。

海巡署前年八月間接獲日本偵查機關通報，有台灣人士涉嫌走私偽造日幣到日本地區，歷經近一年半的監控蒐證，確認陳嫌多次從大陸地區走私舊版偽鈔來台，日幣偽鈔以市價八折至八五折銷售，再透過第三者仲介轉銷售到日本、東南亞等地。

專案人員在確認偽鈔來源與囤放地點後，二日持搜索票到新北市鶯歌區陳嫌住所進行搜索，當場查扣票號重複的偽造日幣兩億兩千八百多萬元日幣及面額一百萬元的美金三百萬元、德國馬克債劵四十億元，全案依偽造有價證劵罪及懲治走私條例等罪移送檢方偵辦，德國債券及美金則送交專業單位進一步鑑定。