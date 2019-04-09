泰山食品第3代涉超貸 詹舜淇、詹雅琳兄妹羈押禁見

2019-04-09 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



老牌食品廠泰山公司第三代家族成員詹舜淇開設的台灣欽泰國際公司，疑涉偽造訂單，向多家銀行詐貸逾10億元，檢調昨天發動偵查搜索、約談，漏夜訊問認為詹舜淇、詹雅琳兄妹檔涉重嫌，今天凌晨聲請羈押禁見，法官開庭後，今天裁定2人羈押禁見。

檢調昨天依違反銀行法等罪嫌約談詹舜淇、詹父詹信夫、詹妹詹雅琳及員工方俐琳等多人到案查證，除詹舜淇、詹雅琳收押，稍早，詹信夫獲諭令20萬元交保、方俐琳諭令5萬元交保，一波蒐證後，擴大清查案情。

台灣欽泰以銷售「泰山八寶粥」、「泰山仙草蜜」到國外市場為主要業務，詹舜淇與泰山負責人詹逸宏是堂兄弟；中國欽泰爆發倒債風波時，泰山曾發表聲明指泰山與中國欽泰無關。

調查指出，台灣欽泰國際公司2014年3月至2016年底，涉嫌偽造普天下訂電子組零件的訂單，創造公司營運優良的假象，分向國泰銀行、華南銀行、第一銀行等多家國內銀行貸款近44億元，其中，被懷疑詐貸金額估超過10億元，欽泰國際曾償還部分貸款。