影／台東市下午民宅火警 警疑兒與母爭吵後涉嫌縱火

2019-04-09 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市中華路上一處民宅今天下午2點半傳出火警，大批消防人員趕往滅火，一度傳出有母子2人受困屋內，讓警消人員大為緊張，事後查明屋內母子2人已逃出屋外。警方表示，目擊者稱母子兩下午發生爭吵後，兒子疑似持滅蚊液及打火機引火燒屋，警方雖已找到涉嫌縱火的沈姓男子，因沈情緒激動，似有思覺失調症狀，還無法進行筆錄，至於起火原因還待調查及消防人員鑑識。

警方指出，發生火警處是一棟2樓加蓋鐵皮屋的3樓建築，48歲沈姓男子獨居3樓，沈男的70幾歲老母則常到沈男住處幫沈男洗衣及打掃，今天下午2點30分許，傳出火警，目擊鄰居向警方透露，火警前就聽到沈男與母親發生爭執，不久就見濃煙從屋內竄出，沈母先跑出屋外，接著看到沈男逃出屋外，手持滅蚊噴劑。

另據趕到現場關心的陳姓屋主表示，他是下午2點半左右，見沈男母親跑來找他說「房子起火了」就昏倒，他請人照顧沈母，就匆匆趕來，他說，「母子不住一起，聽說火警前，母子又吵了，但不知道為什麼起火」。