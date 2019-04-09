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影／台東市下午民宅火警 警疑兒與母爭吵後涉嫌縱火

2019-04-09 17:11聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市中華路上一處民宅今天下午2點半傳出火警，大批消防人員趕往滅火，一度傳出有母子2人受困屋內，讓警消人員大為緊張，事後查明屋內母子2人已逃出屋外。警方表示，目擊者稱母子兩下午發生爭吵後，兒子疑似持滅蚊液及打火機引火燒屋，警方雖已找到涉嫌縱火的沈姓男子，因沈情緒激動，似有思覺失調症狀，還無法進行筆錄，至於起火原因還待調查及消防人員鑑識。

警方指出，發生火警處是一棟2樓加蓋鐵皮屋的3樓建築，48歲沈姓男子獨居3樓，沈男的70幾歲老母則常到沈男住處幫沈男洗衣及打掃，今天下午2點30分許，傳出火警，目擊鄰居向警方透露，火警前就聽到沈男與母親發生爭執，不久就見濃煙從屋內竄出，沈母先跑出屋外，接著看到沈男逃出屋外，手持滅蚊噴劑。

另據趕到現場關心的陳姓屋主表示，他是下午2點半左右，見沈男母親跑來找他說「房子起火了」就昏倒，他請人照顧沈母，就匆匆趕來，他說，「母子不住一起，聽說火警前，母子又吵了，但不知道為什麼起火」。

陳姓屋主也表示，沈男很孝順母親，只是母子常爭吵，爭吵起因是沈母常到沈男住處，幫沈男洗衣及打掃住處，沈男不願見老母親勞累，常阻止母親，沈母不聽勸，就會爭吵。

台東市中華路上一處民宅今天下午2點半傳出火警，大批消防人員趕往滅火，及時控制火勢...
台東市中華路上一處民宅今天下午2點半傳出火警，大批消防人員趕往滅火，及時控制火勢。記者羅紹平／攝影
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沈姓男子姊姊聞訊趕到沈男租屋處了解狀況，接受警方詢問時一度哽咽。記者羅紹平／攝影
沈姓男子姊姊聞訊趕到沈男租屋處了解狀況，接受警方詢問時一度哽咽。記者羅紹平／攝影
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台東市中華路上一處民宅今天下午2點半傳出火警，大批消防人員趕往滅火，及時控制火勢...
台東市中華路上一處民宅今天下午2點半傳出火警，大批消防人員趕往滅火，及時控制火勢。記者羅紹平／攝影
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