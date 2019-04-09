女警幫同仁保養槍枝 卻被自己的配槍射穿左腿
台北市萬華警分局交通分隊劉姓女警（26歲），今天早上近9點幫忙同仁進行槍枝裝備檢查時，因為組裝同仁槍枝後發現有點怪怪的，因此拿出自己的槍枝比對，誰知女警剛掏出自己的槍枝比對時，就不慎擊發子彈，子彈從女警左大腿進入、小腿射出，緊急被送往台大醫院急救，目前女警意識清楚，傷勢已無大礙。
劉姓女警是警專105年特班畢業生，去年1月分發到萬華警分局交通分隊；女警今天早上7點上班，由於同仁正要進行裝備檢查，她擔服「裝檢警戒」勤務在一旁戒護；女警當時坐在桌前幫同仁保養槍枝，當組裝完同仁的槍枝後，覺得槍枝看起來有點奇怪，因此從腰間掏出自己的手槍比對，卻不慎誤觸扳機導致子彈射出。
女警中槍後，隊部同仁大驚，隨後趕緊呼叫救護車，由其他警員陪女警就醫。
萬華警分局指出，女警未依規定程序卸除彈匝後進行清槍，尚未確認空槍狀態就釋放板機，因此誤擊1顆子彈，警分局初步調查屬個人違失，將依違反「後勤業務要則」武器彈藥使用規定，加重核予劉員記小過二次處分，並追究督導幹部監督不周責任。
萬華警分局表示，為加強員警用槍安全觀念及正確操作方式，將製作案例教材，請各單位主管加強宣導，並在每日勤前教育實際操作。另由教官每周在勤前教育時現場施教、落實執行，持續要求及訓練所屬員警依槍枝作業規定領用及清槍歸還等操作程序，以避免類似情事再發生。
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