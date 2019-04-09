女警幫同仁保養槍枝 卻被自己的配槍射穿左腿

2019-04-09 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市萬華警分局交通分隊劉姓女警（26歲），今天早上近9點幫忙同仁進行槍枝裝備檢查時，因為組裝同仁槍枝後發現有點怪怪的，因此拿出自己的槍枝比對，誰知女警剛掏出自己的槍枝比對時，就不慎擊發子彈，子彈從女警左大腿進入、小腿射出，緊急被送往台大醫院急救，目前女警意識清楚，傷勢已無大礙。

劉姓女警是警專105年特班畢業生，去年1月分發到萬華警分局交通分隊；女警今天早上7點上班，由於同仁正要進行裝備檢查，她擔服「裝檢警戒」勤務在一旁戒護；女警當時坐在桌前幫同仁保養槍枝，當組裝完同仁的槍枝後，覺得槍枝看起來有點奇怪，因此從腰間掏出自己的手槍比對，卻不慎誤觸扳機導致子彈射出。

女警中槍後，隊部同仁大驚，隨後趕緊呼叫救護車，由其他警員陪女警就醫。

萬華警分局指出，女警未依規定程序卸除彈匝後進行清槍，尚未確認空槍狀態就釋放板機，因此誤擊1顆子彈，警分局初步調查屬個人違失，將依違反「後勤業務要則」武器彈藥使用規定，加重核予劉員記小過二次處分，並追究督導幹部監督不周責任。