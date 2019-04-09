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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

「未成年不會被關、不會有前科」 青少年成車手

2019-04-09 15:16聯合報 記者袁志豪╱即時報導

詐騙集團吸收少年當車手，經常灌輸「你未成年，不會被關，不會留下前科」，新北市警海山分局偵破以沈姓男子為首的車手成員，查出旗下６名車手居然都是9年級的未成年青少年；沈等7人接受上游指揮領款，短短45天取款超過上千萬元。警方一一逮捕到案，將沈移送法辦，青少年均移送少年法庭。

新北市警海山分局指出，25歲沈姓男子因經濟困頓，透過朋友介紹，認為詐欺集團有利可圖，又可改善自身經濟狀況，加入詐騙集團後，負責調派車手與收（交）款工作；詐騙集團以「假借貸」方式進行詐騙，等取信被害人後，即指示將現金轉入人頭帳戶。

詐騙集團指示沈姓男子，指揮旗下少年車手團進行提領，不法款項得手後均交給沈，再以每日提領總金額1至2％，給車手當薪資，其他詐騙不法款項再由沈以面交方式上繳詐欺集團。

海山警分局蒐證多日，今年一月會同新莊分局將沈及旗下六名車手逮捕到案，發現六人居然都是九年級生，年紀在15到17歲之間；沈供稱詐騙集團以「暴走蘿莉」為代號，利用通訊軟體「微信」設立通話群組，指揮他遙控車手團運作，派發人頭帳戶供車手提款、收款，成立約45天。

沈表示從去年12月到今年1月，提領金額已超過上千萬；警方查扣贓款57萬9300元、毒品愷他命1包、行動電話4支及相關贓證物１批，全案依違反洗錢防制法及刑法詐欺等罪嫌，移送新北地檢察署偵辦，少年則均移送少年法庭。由於沈供稱他都將錢交給一名男子，警方持續追查這名男子下落。

警方指出，詐騙集團吸收少年當車手，經常灌輸「你未成年，不會被關，也不會有前科」觀念，本案其中一名青少年車手就以為擔任詐騙集團可以日薪萬元，又不會被關，被慫恿加入集團成為車手；沒想到才第一次出任務，提款時就被埋伏警方逮捕，落網後不斷抱怨「有夠衰，還沒賺到錢就被抓！」

海山分局長王順益指出，未成年當車手仍會被移送少年法庭，依據少年事件處理法處以感訓處分，若犯行重大，還會被判刑關進少年監獄；另外，被害人也會向青少年父母提出民事求償，自己賺一點點不法所得，卻可能害父母面臨巨額賠償，切勿以身試法。

新北市警海山分局偵破以沈姓男子為首的車手成員，查出旗下六名車手居然都是9年級的未...
新北市警海山分局偵破以沈姓男子為首的車手成員，查出旗下六名車手居然都是9年級的未成年青少年，查扣贓款57萬9300元。記者袁志豪／翻攝
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新北市警海山分局偵破以沈姓男子為首的車手成員，查出旗下六名車手居然都是9年級的未...
新北市警海山分局偵破以沈姓男子為首的車手成員，查出旗下六名車手居然都是9年級的未成年青少年。記者袁志豪／翻攝
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詐騙集團車手
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