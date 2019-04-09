破獲地下匯兌集團 刑事局逮5男1女

2019-04-09 15:33 中央社 台北9日電



刑事局今年1月偵破以竹聯幫豹堂台中分會分會長葉男為首的詐欺車手集團，和中國大陸廈門境外詐欺機房合作犯案，經後續追查，於4月3日溯源破獲地下匯兌集團，逮6嫌。

刑事局今天宣布偵破詐欺車手集團並溯源查獲地下匯兌集團案，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，去年9月接獲情資指以竹聯幫豹堂台中分會分會長葉男為首的詐欺車手集團，透過在台中市東區的租賃車行作為詐欺集團據點。

據調查了解，此詐欺集團由主要幹部陳男等人負責招募旗下幹部、車手首領、車手提領及收取贓款，再將贓款依序從車手、車手首領、幹部、會計等人回送至主嫌葉男。

歷時3個月時間監控，刑事局和台中市警察局豐原分局等單位共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦，於今年1月23日破獲此詐欺車手集團，並拘提主嫌葉男等21人到案，但主要幹部陳男卻趁隙逃逸。

經查此詐欺車手集團是透過和中國大陸廈門境外詐欺機房合作，利用「網拍購物解除分期付款、猜猜我是誰」等方式詐騙國內民眾及拆帳，被害者逾上百人、受騙金額達新台幣上千萬元。

專案小組持續追查，主要幹部陳男欲逃亡至中國大陸地區，於今年3月2日在金門縣金城鎮水頭碼頭通關中心將他拘提到案。

進一步調查發現，陳男近2年擔任詐欺車手集團主要幹部期間，都前往台中市北屯區中華郵政提領車手所上繳的詐欺贓款，在台灣將詐欺贓款現金轉存地下匯兌帳戶，再從中國大陸地區提領人民幣，涉及非法洗錢。

專案小組擴大追查後，於今年3月5日、4月3日於北市中山區等地再拘提地下匯兌犯嫌王男、葉男、高男、翁男、林男和王女等6人到案，初步清查非法匯兌金額3個月累計高達新台幣2000萬餘元。

全案依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌解送台中地檢署偵辦，並持續擴大追查。