2名男子白天偷廟香油錢 警民合力逮人

2019-04-09 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



2名男子今天白天到台中市沙鹿區一間土地公廟，涉嫌拿自製釣魚線偷香油錢，民眾發現合力制伏小偷，員警迅速趕到逮人，依竊盜罪嫌將2人移送法辦。