通緝犯擁衝鋒槍逃竄鶯歌 警迅速出動封橋圍堵逮人

2019-04-09 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市鶯歌區今天凌晨上演飛車警匪追逐，3名男子共乘1輛轎車，遇上警方攔查不但不配合，還迅速駕車逃離，警網立刻攔截圍捕，在三鶯橋上前後包抄，10名員警荷槍實彈順利將3名男子逮捕，並在車上搜出改造手槍、烏茲衝鋒槍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及詐欺通緝等罪嫌移送新北地檢偵辦。

蔡姓（26歲）、辜姓（22歲）及鄭姓（24歲）3名男子，今天凌晨3時許駕駛1輛白色轎車，因形跡可疑，而在鶯歌陶瓷博物館前，被鶯歌分駐所員警攔下盤查，但3人不僅沒配合警方，還迅速駕車逃逸。

據了解，疑似是鄭姓男子因詐欺案件正遭到通緝，為了不被警方查出通緝犯的身份，才會立刻叫蔡男趕緊開車離開，讓原本要上前盤查的鶯歌所員警見狀立刻通報線上警力攔截。

嫌犯一路從文化路往三峽方向飛車逃逸，三峽派出所警方收到消息後，也立刻加入圍捕，隨後鶯歌警方將嫌犯一路追趕上三鶯大橋，沒想到三峽警方早就在橋頭等著嫌犯自投羅網，兩面警力合力包夾。

嫌犯見到前方已有警車等在前方，嚇得迅速煞車，原本還想倒車逃跑，但後方的鶯歌所員警早就追了上來，隨後嫌犯車輛迅速就被10名員警持槍瞄準，並喝令3人下車。

3人見狀無路可逃，只好開門下車，並被警員壓制在地上，但沒想到嫌犯車上還藏有改造手槍及改造烏茲衝鋒槍，員警更搜出近70發子彈，立刻將3人帶回警局偵辦。