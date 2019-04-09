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影／女警清槍誤擊小腿 學長：子彈上膛、手入護弓大忌

2019-04-09 14:25聯合報 記者林佩均╱即時報導

台北市萬華分局交通分隊劉姓女警今早清槍，疑似操作不當、槍枝誤擊自己左小腿，送醫後所幸無礙。日前高雄、台中均發生員警未照清槍程序，誤擊發子彈事件，台中警界指出，「子彈上膛、手入護弓」是清槍的大忌，尤其手勁較小的女警，拉滑套過程容易將手指放入護弓，用力引發手指彎曲、誤扣板機，就會擊發子彈。

「不照清槍程序根本是跟自己生命開玩笑！」台中市一名資深教官重話，多數員警槍枝誤擊，未按照正確清槍程序，尤其犯了「子彈上膛、手入護弓」的大忌，食指未與槍身平行擺放，下意識放入護弓內，拉滑套一用力，食指連動用力彎曲，「完了，子彈就這樣擊發了」。

台中市警局第一分局教官楊卓任3年前研發「清槍桶」，且獲得專利量產上市。警員卸除彈匣、清點子彈，其中可容納槍枝拉滑套的「清槍輔助器」，警員可持槍頂入清搶桶，讓滑套固定在後，連手勁較小的女警都可單手輕鬆操作。

警員確定滑套拉開且固定，再上下檢視槍管與彈室有無子彈，確認無子彈後釋放滑套，搶身抵住清搶桶、釋放板機，才是完全正確的清搶動作。

日前高雄市警局鼓山分局警備隊楊姓警員值勤結束，在繳械清槍時子彈誤擊入清槍桶，所幸無人傷亡；台中市警局第五分局東山派出所前副所長裘景智，未依清槍程序清槍，造成槍枝走火，誤擊一發子彈在清槍桶，所幸無人受傷。

台中市警員示範正確清槍動作，正上下檢視槍管與彈室有無子彈。記者林佩均／攝影
台中市警員示範正確清槍動作，正上下檢視槍管與彈室有無子彈。記者林佩均／攝影
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台中市警局第一分局教官楊卓任3年前研發「清槍桶」，警員可持槍頂入清搶桶，讓滑套固...
台中市警局第一分局教官楊卓任3年前研發「清槍桶」，警員可持槍頂入清搶桶，讓滑套固定在後，連手勁較小的女警都可單手輕鬆操作。記者林佩均／攝影
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台中市警員林裕仁示範正確清槍動作，正上下檢視槍管與彈室有無子彈。記者林佩均／攝影
台中市警員林裕仁示範正確清槍動作，正上下檢視槍管與彈室有無子彈。記者林佩均／攝影
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台中市警員林裕仁示範正確清槍動作，正上下檢視槍管與彈室有無子彈。記者林佩均／攝影
台中市警員林裕仁示範正確清槍動作，正上下檢視槍管與彈室有無子彈。記者林佩均／攝影
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警員清槍都應遵照正確清槍步驟，確保自身安全。記者林佩均／攝影
警員清槍都應遵照正確清槍步驟，確保自身安全。記者林佩均／攝影
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台中市警員確認槍管與彈室無子彈後釋放滑套，搶身抵住清搶桶、釋放板機，完全正確的清...
台中市警員確認槍管與彈室無子彈後釋放滑套，搶身抵住清搶桶、釋放板機，完全正確的清搶動作。記者林佩均／攝影
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槍枝台中市教官
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