親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

積欠銀行超過2億元！旅遊人數雪崩 墾丁首見飯店法拍

不顧客機生死？利比亞內戰 「東軍」空襲國際機場

警槍頻走火 台中去年至今4起釀1傷 3件是新槍

2019-04-09 13:30聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台北市萬華分局交通分隊劉姓女警今天上午傳出清槍時不慎走火，打傷自己左腿，幸無大礙，不過警槍走火案件在各縣市警局都有傳出，台中市警局去年迄今就已傳出4起清槍走火的案件，去年有三件，今年則有一件，有三件都是新槍，台中市警局也在案發後，特別要求駐地警員落實清槍SOP，台中市警局訓練科教官黃俊庸表示，警槍走火與槍支無關，都是人員操作問題。

台中市警局去年4月全面配發新款警槍PPQ M2型手槍，並針對全市持槍警員進行測驗、訓練、配發槍證，有基層在領槍時就戲稱「最會走火的新槍」，根據統計，去年迄今就有四起警槍走火的案件，新槍有三起。

今年3月5日，台中市警局第五分局東山派出所裘姓副所長，因未依照繳領槍械準作業程序，先卸除彈匣、清點子彈，就進行清理槍枝，造成槍枝走火，清槍桶內誤擊出一發子彈，幸無人傷亡，當時裘使用的是新槍。

去年6月21日，台中市第三警分局正義所邱姓警員上班值勤前領槍，疑因未遵守槍支作業SOP，拉完滑套上膛後，誤觸扳機擊發，射傷自己左手食指、中指邊緣，現場同事被嚇壞，邱使用的是新槍，案發後被記兩過處分。

去年4月28日，大甲警分局大甲蘇姓巡佐值勤前領槍，疑未依作業SOP，上彈匣拉滑套誤觸扳機擊發，幸未致人受傷，記過一次，蘇當時使用的是新槍。

去年3月29日，第五警分局偵查隊許姓偵查佐出勤緝捕毒犯後返隊，交槍時因精神不濟，誤扣扳機而擊發，同樣也是記過一次，許當時使用的是舊款90手槍。四起警槍走火案件，共造成1人受傷。

警政署配發的新槍PPQ M2型手槍（右）頻傳走火，新槍與舊槍不同，取消了外置保險...
警政署配發的新槍PPQ M2型手槍（右）頻傳走火，新槍與舊槍不同，取消了外置保險的設計。記者陳宏睿／攝影
分享

台中市槍枝教官
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

女警清槍誤擊左大腿 還躺在醫院已被速記過兩次

2019-04-09 13:05

阿嬤好無辜！身上藏針筒被警抓包 毒蟲竟辯「阿嬤的」

2019-04-09 14:07

影／澎湖花火節在即 海巡緝獲私菸135箱

2019-04-09 13:08

邵子平遭註銷戶籍喊違憲 內政部：依法註銷

2019-04-09 12:42

立院三讀》陸資違法來台 可罰最高2500萬

2019-04-09 12:41

警方清槍再發生誤擊意外 北市女警左腿被射穿！

2019-04-09 12:01

海巡破獲歷年最大宗偽鈔走私 驚見近3億鉅額日幣偽鈔

2019-04-09 10:23

抓到了 痛毆新北議員犯嫌竟是建設公司總經理

2019-04-09 08:43

泰山集團第三代 欽泰國際董座涉詐貸44億遭聲押

2019-04-09 06:56

普悠瑪案 擴大懲處至30人

2019-04-09 00:16

為保留自然原貌 登山步道未裝監視器 晚上少走

2019-04-08 23:52

健身教練殺女友分屍 檢認定父母不知情

2019-04-08 23:50

情侶象山賞夜景 遭持刀男強盜

2019-04-08 23:47

販毒集團利用人體包裹走私運毒 新北警查獲1公斤愷他命

2019-04-08 21:54

影／新北議員金中玉遭歹徒痛毆骨裂 警：公權力不容挑戰

2019-04-08 21:35

象山步道竟有持刀強盜 網友驚半夜不能爬山了

2019-04-08 21:24

影／新北市議員金中玉遭歹徒尾隨痛毆 警逮捕3嫌

2019-04-08 21:01

大膽在象山步道持刀強盜 警研判在地人熟門熟路

2019-04-08 20:47

影／監視畫面曝光！2歹徒尾隨新北議員金中玉 持球棒痛毆

2019-04-08 19:51

新北議員金中玉遭毆鎖定2人 議員驚：這次又為何被打？

2019-04-08 19:17

新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

2019-04-08 19:06

朱男分屍台大女今與爸媽皆不起訴 黃父淚崩：他們知情

2019-04-08 17:17

高雄護士提便當訪視 險遭婦人反鎖殺害

2019-04-08 16:44

毒梟覬覦春吶商機 永和警協助破獲

2019-04-08 16:31

引擎故障 港龍班機急返高雄

2019-04-08 14:08

影／情侶象山看夜景被搶 民眾憂心路口複雜無監視器

2019-04-08 14:00

毒葡萄咖啡包在身 男子遇巡邏警手抖露餡

2019-04-08 13:57

殺台大女碩士分屍後上吊 今與父母均處分不起訴

2019-04-08 13:01

港龍航班故障折返高雄 民航局：已排除鳥擊

2019-04-08 12:56

持毒又藏槍！駕駛違停遭警盤查 褲襠異常「腫一包」

2019-04-08 11:57

港龍傳引擎冒煙急折返 旅客驚：起飛就有大震動

2019-04-08 10:20

連千毅遭起底是黑幫洗白變直播主 謠言瘋傳妻子捧肚護航

2019-04-08 09:49

班機引擎冒煙折返高雄 國泰港龍：安排替代航機

2019-04-08 09:43

高雄起飛 港龍航班引擎冒煙外海洩油急折返

2019-04-08 09:14

港龍飛機引擎冒煙 安全迫降高雄機場

2019-04-08 08:51

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

2019-04-08 19:06

抓到了 痛毆新北議員犯嫌竟是建設公司總經理

2019-04-09 08:43

轎車猛撞電線桿斷成2截 救出1名男子送醫急救

2019-04-08 21:53

新北議員金中玉遭毆鎖定2人 議員驚：這次又為何被打？

2019-04-08 19:17

泰山集團第三代 欽泰國際董座涉詐貸44億遭聲押

2019-04-09 06:56

朱男分屍台大女今與爸媽皆不起訴 黃父淚崩：他們知情

2019-04-08 17:17

欽泰國際涉詐貸逾10億元 檢調約談董座詹舜淇

2019-04-08 15:07

影／廂型車開國道連12次自撞中央分隔島 駕駛送醫

2019-04-08 15:55

警方清槍再發生誤擊意外 北市女警左腿被射穿！

2019-04-09 12:01

影／監視畫面曝光！2歹徒尾隨新北議員金中玉 持球棒痛毆

2019-04-08 19:51

怕吹酒測不過 奇葩男拿明星花露水漱口果真超標

2019-04-08 21:23

建照被撤損失數億 建設公司老總痛毆新北議員洩憤

2019-04-09 11:21

女警清槍誤擊左大腿 還躺在醫院已被速記過兩次

2019-04-09 13:05

影／新北市議員金中玉遭歹徒尾隨痛毆 警逮捕3嫌

2019-04-08 21:01

高雄銀曾為慶富擔保17億 但無虧損還倒賺手續費

2019-04-08 23:42

影／泰山集團第三代涉詐貸 董座兄妹狼狽送北檢

2019-04-08 21:41

每月收賄百萬 海巡分隊長包庇大陸漁船越界捕魚

2019-04-09 11:14

泰山集團第三代 涉詐貸44億

2019-04-08 23:45

兩大五小穿球鞋爬高難度鳶嘴山 專家疾呼：母湯啊

2019-04-09 11:35

連千毅向社會大眾道歉 指稱上頭已下禁酒令

2019-04-08 14:33

遭外籍交換生指控權勢性交 前扶輪社長不起訴

2019-04-08 22:34

單手解內衣、脫緊身牛仔褲性侵？ 法官：與經驗不符

2019-04-08 17:40

外銷泰山八寶粥公司涉詐貸 董座父親詹信夫移送北檢

2019-04-08 20:38

保時捷逆向硬搶親子車位 時髦女嗆「懷孕五個月」

2019-04-08 19:27

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13

毒梟覬覦春吶商機 永和警協助破獲

2019-04-08 16:31

板橋分屍案 朱男父母查無涉案事證獲不起訴

2019-04-08 14:22

高雄護士提便當訪視 險遭婦人反鎖殺害

2019-04-08 16:44

影／新北議員金中玉遭歹徒痛毆骨裂 警：公權力不容挑戰

2019-04-08 21:35

海巡破獲歷年最大宗偽鈔走私 驚見近3億鉅額日幣偽鈔

2019-04-09 10:23

「沒想到也發生我身上」 退休義警掉錢包卻是烏龍一場

2019-04-08 23:43

七個月嬰兒要收共鍋費？ 網友怒：牙都還沒長齊

2019-04-09 13:17

志玲姊姊捍衛隱私權告週刊求償1千萬 法院判獲賠80萬

2019-04-08 15:44

八里掩埋場前場長鄭傑文涉貪起訴 環保局：等判決結果

2019-04-08 18:32

酒駕卻免罰9萬 原因竟是警察做錯一件事

2019-04-09 12:11

街口支付收購愛評網傳不當解僱 綠委譴責

2019-04-08 15:22

警檢測酒測器 自己竟超標被函辦

2019-04-08 23:57

借房子給大伯住！她東西被亂翻 連阿嬤的手尾錢也被偷

2019-04-08 19:45

影／讓有經驗的來！ 路人嬤神回這句話 保住老翁60萬元

2019-04-09 11:46

象山步道竟有持刀強盜 網友驚半夜不能爬山了

2019-04-08 21:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top