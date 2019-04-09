警槍頻走火 台中去年至今4起釀1傷 3件是新槍

2019-04-09 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台北市萬華分局交通分隊劉姓女警今天上午傳出清槍時不慎走火，打傷自己左腿，幸無大礙，不過警槍走火案件在各縣市警局都有傳出，台中市警局去年迄今就已傳出4起清槍走火的案件，去年有三件，今年則有一件，有三件都是新槍，台中市警局也在案發後，特別要求駐地警員落實清槍SOP，台中市警局訓練科教官黃俊庸表示，警槍走火與槍支無關，都是人員操作問題。

台中市警局去年4月全面配發新款警槍PPQ M2型手槍，並針對全市持槍警員進行測驗、訓練、配發槍證，有基層在領槍時就戲稱「最會走火的新槍」，根據統計，去年迄今就有四起警槍走火的案件，新槍有三起。

今年3月5日，台中市警局第五分局東山派出所裘姓副所長，因未依照繳領槍械準作業程序，先卸除彈匣、清點子彈，就進行清理槍枝，造成槍枝走火，清槍桶內誤擊出一發子彈，幸無人傷亡，當時裘使用的是新槍。

去年6月21日，台中市第三警分局正義所邱姓警員上班值勤前領槍，疑因未遵守槍支作業SOP，拉完滑套上膛後，誤觸扳機擊發，射傷自己左手食指、中指邊緣，現場同事被嚇壞，邱使用的是新槍，案發後被記兩過處分。

去年4月28日，大甲警分局大甲蘇姓巡佐值勤前領槍，疑未依作業SOP，上彈匣拉滑套誤觸扳機擊發，幸未致人受傷，記過一次，蘇當時使用的是新槍。