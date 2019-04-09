影／澎湖花火節在即 海巡緝獲私菸135箱

2019-04-09 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



澎湖花火節不到10天，海巡署加強周遭海域可疑船舶，今天凌晨海巡署偵防分署澎湖查緝隊發現澎湖籍「吉貝春」號漁船出現在無人海邊，行跡可疑，上前攔查時，這艘快艇馬上加速逃離，追上登船攔檢，果然發現船上滿是走私香菸，共135箱，市值約300萬元，將全案依違反菸酒管理法，交由澎湖縣政府財政局裁罰。

澎湖查緝隊表示，吉貝春號是娛樂漁船，胡姓船長去年也曾涉及走私洋菸，經澎湖查緝隊查獲，因澎湖花火節4月18日就要上場，海巡單位加強巡查可疑船隻，接獲線報，有船隻要在火花節前走私洋菸，今天凌晨2點，果然在澎湖縣白沙鄉中屯村海岸，發現吉貝春號在永安橋下接駁私菸上貨車。

澎湖查緝隊與海巡署第十三巡防區指揮部、第八海巡隊、第七岸巡隊、澎湖縣刑事警察大隊及白沙警分局，聯手海陸追捕，吉貝春號見查緝人員出現，立刻加速逃離海邊，巡防艇趕緊追上，才在中屯風車公園外海攔獲吉貝春號。海巡人員登船，發現不少裝袋的私菸，將吉貝春號押解回隊部，查獲「TROKADERO」品牌香菸共135箱。