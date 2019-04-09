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警方清槍再發生誤擊意外 北市女警左腿被射穿！

2019-04-09 12:01聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

警方清槍又再次發生誤擊事件！今天早上8時54分，台北市萬華警分局交通分隊劉姓女警（26歲），在隊部裝檢清槍時不慎擊發，這次誤擊射出子彈，從女警左大腿進、小腿出，女警受傷後意識清醒，立即送台大醫院急救。

台大醫院北市
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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