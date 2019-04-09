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海巡破獲歷年最大宗偽鈔走私 驚見近3億鉅額日幣偽鈔

2019-04-09 10:23聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

海巡署偵防分署台北查緝隊，日前接獲情資有人進口大量外國偽鈔，查緝隊會同財政部關務署關務查緝組、台北市北投警分局、萬華警分局等單位，2日持搜索票，在新北市鶯歌區一處民宅 ，查獲陳姓女犯嫌涉嫌以製作目錄，供客戶參考選購的經銷手法，販售從大陸地區走私入境的日幣偽鈔及疑似偽造美金、德國馬克債券牟取暴利。

海巡署查扣偽造日本舊版聖德太子版面額1萬圓日幣，共計2億2千8百79萬日圓及疑似偽造美國100萬面額美金共300萬元、德國面額5億馬克債劵計40億元，並搜出證劵帳冊紀錄資料、收支帳簿及貨幣彩色影本、買賣貨幣協議書等贓證物，偽鈔數量多到還向銀行借用點鈔機才在短時間完成清點。

海巡署說，這次破案關鍵，是前年8月間接獲日本偵查機關通報，有台灣人士涉嫌走私偽造日幣到日本地區，海巡署隨即組成專案小組展開偵查，期間會同財政部關務署關務查緝組比對、清查偽鈔來源與犯罪網絡。歷經近1年半的監控蒐證，確認陳姓女嫌犯多次從大陸地區走私舊版偽鈔來臺，其中日幣偽鈔以市價8折至85折銷售，再透過第三者仲介轉銷售亞洲各國，而疑似偽造美金、馬克債劵則以低價賣到日本作為民間借貸抵押使用。

專案人員在確認偽鈔來源與囤放地點後，2日上午11時許，持搜索票到新北市鶯歌區陳嫌住所進行搜索，當場查扣印製精緻、票號重複的偽造日幣2億2879萬元日幣及疑似偽造美金300萬元(3張100萬)、德國馬克債劵40億元等贓證物，全案依違反刑法第201條第2項偽造有價證劵罪及懲治走私條例第2條進囗管制物品等罪移送檢方偵辦。

初步調查，陳嫌長期走私偽造外幣、債劵，藉購買者撿便宜心態或對於舊版有價證券資訊不足情況販售牟利，目前已知國內、外已不少人受騙。海巡署除持續積極清查相關共犯及偽造貨幣的流向外，也請民眾提高警覺，小心辨識，民眾若發現可疑，可利用海巡署「118」免付費報案電話提供相關線索。

海巡署人員查獲偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署人員查獲偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署人員查獲偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
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陳姓女犯嫌運送偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
陳姓女犯嫌運送偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署人員查獲偽造德國馬克債券。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署人員查獲偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署人員查獲偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署人員查獲偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署人員清點查獲偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署人員清點查獲偽鈔。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署走私
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