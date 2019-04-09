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抓到了！痛毆新北議員犯嫌 竟是建設公司總經理

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抓到了 痛毆新北議員犯嫌竟是建設公司總經理

2019-04-09 08:43聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市議員金中玉昨天傍晚5時許步行返回新店區寶元路服務處時，在門口遭名男子持球棒毆傷，傷勢包括腳部遭毆傷、右脚流血挫傷，右手上臂骨裂，送往新店耕莘醫院就診，暫無大礙；金中玉表示，他完全不知道為什麼會被打，請警方調查清楚。警方逮回動手男子，竟是柏康堡建設公司史姓總經理。

據了解，2016年柏康堡建設股份有限公司要在新店區台北小城社區蓋房子，遭當地居民抗議明明是溪谷公園口字型森林綠地，都是林地，為何變成建地蓋房子，會影響水土保持，當時金中玉曾到場聲援居民；是否為了這件案子結怨，警方仍待釐清。

新北市警新店分局長林富助昨天晚間9時許出面說明案情，指出金中玉遭毆後，右手上臂骨頭輕微裂開，將來恐需打石膏復健，右腳則紅腫、擦挫傷；市長侯友宜晚間前往探視，指示警察局長陳檡文盡快破案，新店分局在不到3小時的時間，於晚間8時許將3名嫌犯逮捕到案。

警方指出，動手打人的是52歲史姓男子，開車的是46歲洪姓男子，在旁觀看的是40歲林姓男子；分局承辦人員將三人帶回偵訊，釐清行兇動機。據金中玉本人指出，他不知道為什麼會被人毆打，希望警方能查清楚，給他一個答案。

史姓男子供稱僅是看不慣金中玉的作風，但不肯交代是哪方面讓他看不慣，或金中玉什麼時候得罪過他。林姓、洪姓男子則供稱，當初只被告知要陪史去找朋友，沒想到他會下車打人，他們也嚇一跳。由於金中玉尚未提起傷害告訴，警方訊後先將史依違反社會秩序維護法函送法辦。

昨天傍晚5時許，史姓男子先從黑色賓士車下車，見金中玉（63歲）返回服務處，下車尾隨在後，隨即持球棒朝他痛毆；畫面中可見史先朝著金中玉腿部痛毆，金邊躲邊閃，試圖逃走，史打完後，與林姓男子一起上車離去，轄區新店警分調閱到車籍資料，晚間8時許將犯案二人與開車接應司機逮捕到案。

金中玉走在馬路上。記者袁志豪／翻攝
金中玉走在馬路上。記者袁志豪／翻攝
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史姓男子持球棒痛毆金中玉，被警方帶回。記者袁志豪／翻攝
史姓男子持球棒痛毆金中玉，被警方帶回。記者袁志豪／翻攝
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新店區台北小城住戶2016年抗議建商要在綠地上蓋房子，金中玉到場聲援（持麥克風者...
新店區台北小城住戶2016年抗議建商要在綠地上蓋房子，金中玉到場聲援（持麥克風者）。圖／報系資料照片
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史姓男子持球棒尾隨在後，追上痛毆金中玉。記者袁志豪／翻攝
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史姓男子持球棒尾隨在後，追上痛毆金中玉。記者袁志豪／翻攝
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史姓男子持球棒尾隨在後，追上痛毆金中玉。記者袁志豪／翻攝
史姓男子持球棒尾隨在後，追上痛毆金中玉。記者袁志豪／翻攝
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新店區台北小城住戶2016年抗議建商要在綠地上蓋房子。圖／報系資料照片
新店區台北小城住戶2016年抗議建商要在綠地上蓋房子。圖／報系資料照片
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史姓男子持球棒痛毆金中玉，林姓男子下車在旁觀看。記者袁志豪／翻攝
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侯友宜警察
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