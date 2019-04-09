泰山八寶粥董座 涉詐貸44億元遭聲押

2019-04-09 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



泰山八寶粥董座詹舜淇驚爆詐貸44億元。記者余承翰／攝影 分享 facebook 銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際驚爆詐貸案。泰山集團第三代成員詹舜淇，涉嫌與北京知名科技公司「華勝天成」勾串，利用「開立真信用狀、假交易訂單」手法，向國內14家銀行詐貸超過44億元，台北地檢署昨晚漏夜偵訊詹舜淇、擔任特助的詹雅琳，訊後以串證之虞向法院聲請羈押。

詹舜淇父親詹信夫交保20萬元，協助詹舜淇出面貸款的財務經辦方俐婷5萬元交保。

調查局查出，被害銀行以台中銀金額最多，被詐2300萬美元，第2是華南銀，被詐2000萬美元、第3是第一銀，被詐1900萬美元，其他包括新光、上海、台企、華泰、陽信、國泰世華、日盛商銀、大眾銀、板信銀等，被詐貸金額在200至700萬美元之間，總計共詐貸1.5億美元。

欽泰國際以銷售泰山八寶粥、仙草蜜聞名亞洲，董事長詹舜淇是泰山負責人詹逸宏堂兄弟，泰山詹家開枝散葉，第二代堂兄弟就有10多人，第三代更有位大明星，是Ｆ.I.R.飛兒樂團主唱詹雯婷，但泰山家族多年前就因經營權爆內訌，詹雅琳2016年請辭泰山董事，但泰山仍持有欽泰國際18.9%股權。

據調查，詹舜淇詐貸共分兩階段，他涉嫌於2014至2016年間，先在大陸廣東省開設「高力」紙上人頭公司，並由「華勝天成」向欽泰國際下單採購記憶卡，並由「華勝天成」開立信用狀給欽泰國際後，再持信用狀向台中銀行貸款。

此外，欽泰國際接到「華勝天成」訂單後，詹舜淇會再轉單給「高力」公司，同時由欽泰國際另開立信用狀給「高力」，然後再用信用狀向銀行詐貸。

由於信用狀是真，但訂單交易是假，許多銀行一時不察，同意動撥額度到詹舜淇指定海外帳戶，直到貸款還不出來，銀行才察覺欽泰國際營運項目未包括電子記憶卡，決定向檢調提告。

檢調查出，這起詐貸案是以詹舜淇、詹雅琳（董事長特助）兄妹為首，詹信夫是貸款保證人，方俐婷出面是代表欽泰向銀行貸款的代理人。