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販毒集團利用人體包裹走私運毒 新北警查獲1公斤愷他命

2019-04-08 21:54聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市刑事警察大隊偵八隊近期發現有走私毒品集團瞄準年輕人社會經驗不足或急需用錢，以招待前往東南亞各國旅遊方式，利誘從事運輸毒品工作；日前該隊會同刑事局，追查不法集團透過旅客夾帶毒品闖關運毒，日前果然在桃園機場攔截一名泰籍男子，從右大腿起獲偽裝成受傷、藏在重重包紮內的一公斤愷他命毒品。

新北市刑事警察大隊偵八隊指出，透過毒品資料庫等資訊，分析、研判疑似跨國運輸毒品人員，掌握特定犯嫌疑似利用連續假期運輸毒品入境；經報請台北地檢署指揮，會同刑事局國際科、航空警察局、士林憲兵隊等單位，本月6日通報關務署臺北關，在桃園機場攔截該名泰籍男子。

警方表示，該名泰籍男子是從泰國曼谷入境，他偽裝右大腿受傷，重重包紮，將愷他命毒品一公斤綁縛夾帶藏在裡面，企圖闖關，仍被警方破獲；全案依違反毒品危害防制條例運輸毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦，將持續追查上游主謀。

警方表示，依據情資顯示，國內毒品因檢警「安居緝毒專案」強力打擊掃蕩，已造成市場供需嚴重失衡、毒品缺口，走私集團積極吸收下線進行運毒；但運輸毒品在東南亞各國均屬重罪，最重可處死刑或無期徒刑，去年有8名台灣籍男子因走私安非他命遭印尼警方逮捕，均被判處死刑。

警方呼籲，我國法律規定走私第一級毒品可處死刑及無期徒刑，即使第三級毒品最低也可處七年以上有期徒刑，被走私集團利用的嫌犯可能因一時貪念而葬送一生前途。

新北市刑事警察大隊指出，市長侯友宜日前宣布進行為期一個月大執法，治安、交安、公安「安居三箭」齊發，尤其治安大整頓不只是掃蕩街頭毒品犯罪及特定營業場所，更要追根溯源往上查緝販毒源頭，防止毒品持續在外流通，此次警方破獲重大毒品走私案件，讓販毒網絡為之重挫。

侯友宜強調，市府團隊面對毒品犯罪問題絕對是「零容忍」，並從偵查及預防兩方面並行，絕不讓犯罪誘因擴散。

泰籍男子偽裝右大腿受傷，重重包紮，將愷他命毒品一公斤綁縛夾帶藏在裡面，企圖闖關。...
泰籍男子偽裝右大腿受傷，重重包紮，將愷他命毒品一公斤綁縛夾帶藏在裡面，企圖闖關。記者袁志豪／翻攝
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泰籍男子偽裝右大腿受傷，重重包紮，將愷他命毒品一公斤綁縛夾帶藏在裡面，企圖闖關。...
泰籍男子偽裝右大腿受傷，重重包紮，將愷他命毒品一公斤綁縛夾帶藏在裡面，企圖闖關。記者袁志豪／翻攝
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毒品走私
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