影／新北議員金中玉遭歹徒痛毆骨裂 警：公權力不容挑戰

2019-04-08 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市議員金中玉今天傍晚5時許回到新店區寶元路服務處時，在門口遭不明人士持球棒毆傷，警消人員獲報到場，兇手已逃逸無蹤；金中玉傷勢包括腳部遭毆傷、右脚流血挫傷，右手上臂骨裂，送往新店耕莘醫院就診，目前暫無大礙。金中玉表示，他完全不知道為什麼會被打，請警方調查清楚。

新北市警新店分局長林富助今天晚間9時許出面說明案情，指出金中玉遭毆後，右手上臂骨頭輕微裂開，將來恐需打石膏復健，右腳則紅腫、擦挫傷；市長侯友宜晚間前往探視，指示警察局長陳檡文盡快破案，新店分局在不到3小時的時間，於晚間8時許將3名嫌犯逮捕到案。

林富助指出，動手打人的是52歲史姓男子，開車的是46歲洪姓男子，在旁觀看的是40歲林姓男子；分局承辦人員已將三人帶回偵訊，目前正在訊問中，要釐清3人行兇動機。據金中玉本人指出，他不知道為什麼會被人毆打，希望警方能查清楚，給他一個答案。

林富助表示，本案警方積極偵辦，不到3小時宣告破案，展現公權力不容挑戰，警方對於治安事件嚴查嚴辦，維護公權力的決心。

據了解，當時2名嫌犯從黑色賓士車下車，見金中玉（63歲）返回服務處，下車尾隨在後，隨即持球棒朝他痛毆，顯見是預謀犯案；轄區新店警分調閱到車籍資料，晚間8時許將犯案二人與開車接應司機逮捕到案。