親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

旅日變貴！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

影／新北議員金中玉遭歹徒痛毆骨裂 警：公權力不容挑戰

2019-04-08 21:35聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市議員金中玉今天傍晚5時許回到新店區寶元路服務處時，在門口遭不明人士持球棒毆傷，警消人員獲報到場，兇手已逃逸無蹤；金中玉傷勢包括腳部遭毆傷、右脚流血挫傷，右手上臂骨裂，送往新店耕莘醫院就診，目前暫無大礙。金中玉表示，他完全不知道為什麼會被打，請警方調查清楚。

新北市警新店分局長林富助今天晚間9時許出面說明案情，指出金中玉遭毆後，右手上臂骨頭輕微裂開，將來恐需打石膏復健，右腳則紅腫、擦挫傷；市長侯友宜晚間前往探視，指示警察局長陳檡文盡快破案，新店分局在不到3小時的時間，於晚間8時許將3名嫌犯逮捕到案。

林富助指出，動手打人的是52歲史姓男子，開車的是46歲洪姓男子，在旁觀看的是40歲林姓男子；分局承辦人員已將三人帶回偵訊，目前正在訊問中，要釐清3人行兇動機。據金中玉本人指出，他不知道為什麼會被人毆打，希望警方能查清楚，給他一個答案。

林富助表示，本案警方積極偵辦，不到3小時宣告破案，展現公權力不容挑戰，警方對於治安事件嚴查嚴辦，維護公權力的決心。

據了解，當時2名嫌犯從黑色賓士車下車，見金中玉（63歲）返回服務處，下車尾隨在後，隨即持球棒朝他痛毆，顯見是預謀犯案；轄區新店警分調閱到車籍資料，晚間8時許將犯案二人與開車接應司機逮捕到案。

據監視器畫面可見，3名嫌犯原本坐在一輛黑色賓士上，尾隨金中玉返回服務處，一名男子即下車持球棒跟上，朝金中玉腿部痛毆；畫面中可見金中玉邊躲邊閃，試圖逃走，隨後賓士車上一名身材微胖男子下車，看著金中玉被打，手持球棒男子打完後，才與微胖男一起上車離去，目前警方正在釐清行兇動機。

史姓男子持球棒痛毆金中玉，林姓男子下車在旁觀看。記者袁志豪／翻攝
史姓男子持球棒痛毆金中玉，林姓男子下車在旁觀看。記者袁志豪／翻攝
分享
52歲史姓男子持球棒打人，警方帶回球棒。記者袁志豪／翻攝
52歲史姓男子持球棒打人，警方帶回球棒。記者袁志豪／翻攝
分享
史姓男子持球棒尾隨在後，追上痛毆金中玉。記者袁志豪／翻攝
史姓男子持球棒尾隨在後，追上痛毆金中玉。記者袁志豪／翻攝
分享
新北市警新店分局長林富助出面說明案情。記者袁志豪／攝影
新北市警新店分局長林富助出面說明案情。記者袁志豪／攝影
分享
史姓男子持球棒尾隨在後，追上痛毆金中玉腿部。記者袁志豪／翻攝
史姓男子持球棒尾隨在後，追上痛毆金中玉腿部。記者袁志豪／翻攝
分享

侯友宜警察傷害罪新北
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

影／新北市議員金中玉遭歹徒尾隨痛毆 警逮捕3嫌

2019-04-08 21:01

朱男分屍台大女今與爸媽皆不起訴 黃父淚崩：他們知情

2019-04-08 17:17

象山步道竟有持刀強盜 網友驚半夜不能爬山了

2019-04-08 21:24

大膽在象山步道持刀強盜 警研判在地人熟門熟路

2019-04-08 20:47

影／監視畫面曝光！2歹徒尾隨新北議員金中玉 持球棒痛毆

2019-04-08 19:51

新北議員金中玉遭毆鎖定2人 議員驚：這次又為何被打？

2019-04-08 19:17

新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

2019-04-08 19:06

高雄護士提便當訪視 險遭婦人反鎖殺害

2019-04-08 16:44

毒梟覬覦春吶商機 永和警協助破獲

2019-04-08 16:31

引擎故障 港龍班機急返高雄

2019-04-08 14:08

影／情侶象山看夜景被搶 民眾憂心路口複雜無監視器

2019-04-08 14:00

毒葡萄咖啡包在身 男子遇巡邏警手抖露餡

2019-04-08 13:57

殺台大女碩士分屍後上吊 今與父母均處分不起訴

2019-04-08 13:01

港龍航班故障折返高雄 民航局：已排除鳥擊

2019-04-08 12:56

持毒又藏槍！駕駛違停遭警盤查 褲襠異常「腫一包」

2019-04-08 11:57

港龍傳引擎冒煙急折返 旅客驚：起飛就有大震動

2019-04-08 10:20

連千毅遭起底是黑幫洗白變直播主 謠言瘋傳妻子捧肚護航

2019-04-08 09:49

班機引擎冒煙折返高雄 國泰港龍：安排替代航機

2019-04-08 09:43

高雄起飛 港龍航班引擎冒煙外海洩油急折返

2019-04-08 09:14

港龍飛機引擎冒煙 安全迫降高雄機場

2019-04-08 08:51

象山步道驚傳持刀強盜 歹徒得手威脅情侶「不准回頭」

2019-04-08 00:59

「下營香」滋事上演國道砸車 警移送4嫌

2019-04-08 00:08

他辯小女友誤吸「二手」K菸 法官不信仍判無罪

2019-04-07 23:39

隔半年出海可疑 查獲漁船運320公斤K他命

2019-04-07 23:39

直播脫口「吃屎」 惹來道上棍炮交加

2019-04-07 23:32

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

2019-04-08 19:06

烏龍！員警吃含酒巧克力 自己吹酒測超標遭所長函送

2019-04-08 10:25

殺台大女碩士分屍後上吊 今與父母均處分不起訴

2019-04-08 13:01

港龍飛機引擎冒煙 安全迫降高雄機場

2019-04-08 08:51

高鐵當自己家！男子光腳「饋咖」餐桌上 網友怒：超噁心

2019-04-08 14:13

新北議員金中玉遭毆鎖定2人 議員驚：這次又為何被打？

2019-04-08 19:17

象山步道驚傳持刀強盜 歹徒得手威脅情侶「不准回頭」

2019-04-08 00:59

「下營香」滋事上演國道砸車 警移送4嫌

2019-04-08 00:08

六輕驚天一爆 「嚇死」兩公里外數千尾魚？

2019-04-08 11:09

連千毅遭起底是黑幫洗白變直播主 謠言瘋傳妻子捧肚護航

2019-04-08 09:49

「工時12小時學技術」 學徒提告機車行討回4年加班費18萬

2019-04-08 11:29

影／廂型車開國道連12次自撞中央分隔島 駕駛送醫

2019-04-08 15:55

泰山八寶粥公司涉詐貸逾10億元 檢調約談董座詹舜淇

2019-04-08 15:07

影／監視畫面曝光！2歹徒尾隨新北議員金中玉 持球棒痛毆

2019-04-08 19:51

三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬

2019-04-07 20:21

朱男分屍台大女今與爸媽皆不起訴 黃父淚崩：他們知情

2019-04-08 17:17

港龍傳引擎冒煙急折返 旅客驚：起飛就有大震動

2019-04-08 10:20

六輕氣爆意外 雲林縣長憤怒又難過向中央喊話

2019-04-08 12:20

連千毅向社會大眾道歉 指稱上頭已下禁酒令

2019-04-08 14:33

高市知名內惟商城大火幾全毀 幸無傷亡

2019-04-08 08:33

到底賣什麼？ 熱炒店菜單出現「香辣韓國瑜」

2019-04-08 13:02

員警兩度酒駕 沒想到上月勤前酒測未過車被扣

2019-04-07 23:07

六輕氣爆發生20小時 雲林多處空品紅色警示

2019-04-08 11:10

小三生子成鐵證！親女兒揭腥爸偷吃

2019-04-08 12:19

台塑六輕氣爆 管理部副總陳文仰：向社會大眾道歉

2019-04-08 10:54

台南安南民宅半夜火災 燒燬兩車 二人輕傷送醫

2019-04-08 03:27

父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准

2019-04-08 07:57

保時捷逆向硬搶親子車位 時髦女嗆「懷孕五個月」

2019-04-08 19:27

高雄護士提便當訪視 險遭婦人反鎖殺害

2019-04-08 16:44

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13

六輕氣爆萬人撤離 先重罰500萬元停工

2019-04-07 23:41

台塑六輕氣爆 今早加入惰性氣體排出管內殘存氣體

2019-04-08 08:22

妻子寒夜「冷」虐待？外遇夫訴請離婚被駁回

2019-04-08 13:23

藥妝店有噁心大叔 猛舔女童腳趾被店員合力壓制

2019-04-08 12:35

志玲姊姊捍衛隱私權告週刊求償1千萬 法院判獲賠80萬

2019-04-08 15:44

泰山八寶粥公司涉詐貸 董座父親詹信夫移送北檢

2019-04-08 20:38

時力黨工林效先涉毒案 檢調查不起訴還清白

2019-04-08 12:23

影／新北市議員金中玉遭歹徒尾隨痛毆 警逮捕3嫌

2019-04-08 21:01

嗆新北市角頭吃屎！ 連姓直播主今午到警局報到說明

2019-04-08 13:24

飛車自撞分隔島 男騎士頭破血流送醫不治

2019-04-07 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top