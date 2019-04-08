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新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

2019-04-08 19:06聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市議員金中玉晚間驚傳在新店中興路二段服務處前被打成重傷，警方初步調查，金中玉遭到數名惡煞持棍棒圍毆攻擊，金的傷勢嚴重，送往新店耕莘醫院急救，警方已封鎖現場採證，並調閱監視器追查；地方人士指出，金中玉約十年前也曾遭人打傷。

新北市議員金中玉今天晚間驚傳在服務處前被打成重傷。本報資料照
新北市議員金中玉今天晚間驚傳在服務處前被打成重傷。本報資料照
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傷害罪新北
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