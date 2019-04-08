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她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

朱男分屍台大女今與爸媽皆不起訴 黃父淚崩：他們知情

2019-04-08 17:17聯合報 記者曾健祐╱即時報導

健身教練朱峻穎去年5月殺害黃姓女友分屍，之後畏罪上吊身亡，新北檢方今偵結，因朱死亡不起訴，其父母涉嫌藏匿人犯、煙滅證據部分認定罪嫌不足同樣不起訴；對此，黃女父親今在中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君陪同下出面發生，痛哭淚訴對於朱父母不起訴結果「絕對不能接受！」

黃父表示，今早接到檢方不起訴處分書，實在沒辦法接受這種結果，不起訴只讓他們家庭更痛苦，女兒離我們快1年了，天天受錐心之痛，就是要等到司法公正結果，無論怎樣他們一定會再議，絕對不會放棄，要替女兒爭取公道。

王薇君說，她全力支持被害家屬聲請再議，黃女死得很慘，被切成20幾塊，對於加害人已死亡部分沒有意見，但是發生這麼慘的案件，朱的父母等相關人竟都逃脫追究，對於這個結果沒人可以接受。

黃父說，他們天天等告訴自己不可以倒下去，要還女兒公道，看到這結果深陷失望、痛苦及絕望，他強調，很多事情親自經歷，對方說了很多的話，不起訴書中卻沒有提到。

王薇君指出，甚至有網友和她留言質疑，難道加害人家屬有軍方背景的關係嗎？王沈痛表示，自己雖然不清楚，但顯然司法是可以關說的，她真的不願這樣講、這樣想，但案情中那些關鍵重點卻沒有被重視，不起訴書內隻字未提。

黃父還說，今天處分書提到，朱母有聯絡兒子，證明她不知道，黃父解釋，那天根本是他們和大溪警方過去要朱母當場用LINE聯絡兒子，不是她主動要找，而是被強迫才去做的，卻沒被當作證物，在板橋凶宅時，朱父還說，我5年都沒來這棟房子，其實前幾天來回多少次，質疑為何要說謊？

「我絕對不相信他們不知情」黃父痛斥說，當時朱母連開門都開不動，手不停顫抖，加上天氣這麼冷，他卻額頭猛冒汗，站在門口不敢進去。

黃父表示，公理公道我們一定要找回來，不會放棄，最近一家人沒辦法生活，妻子天天就是哭，根本無法出門，不斷問「我女兒為何回不來」，今天收到不起訴書更是當場崩潰，這樣的生活、折磨，就是希望等到一個公道。

黃父（右）在王薇君（左）陪伴下出面發生，對於新北檢方不起訴朱父母部分表示無法接受...
黃父（右）在王薇君（左）陪伴下出面發生，對於新北檢方不起訴朱父母部分表示無法接受，強調一定再議。記者曾健祐／攝影
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