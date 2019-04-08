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高雄護士提便當訪視 險遭婦人反鎖殺害

2019-04-08 16:44聯合報 記者林伯驊╱即時報導

患有思覺失調症的高雄獨居婦人，去年8月涉嫌誘騙高雄苓雅區衛生所黃姓護士進屋內反鎖，並持棍棒猛毆黃女頭部，甚至拿水果刀及剪刀猛刺，直到鄰居察覺呼救聲報警才停手，幸未致命。高雄地院審理後，認定婦人受精神狀況影響，黃女也諒解不提告，減刑後依犯殺人未遂罪判4年半，執行前先監護5年，可上訴。

判決指出，這名婦人年輕時就患思覺失調症，認知功能與判斷力持續退化，智力屬於輕度缺損，去年8月29日，負責社區心理衛生的苓雅區衛生所黃姓護士前去訪視，還應婦人要求買了便當

黃女抵達後，婦人藉以「進屋內才要講近況」、「有重要的事要說」誘使黃女進入屋內，卻隨即將2道門反鎖，持棍棒大力敲頭部，幸好黃女戴安全帽沒被打昏，反問婦人是否會開門放她出去？婦人回答「事情都到這個地步了，你會放過我嗎？」，黃女奪下棍棒欲逃跑，不料婦人拿出預藏水果刀及剪刀朝全身猛刺，一度將黃女押在床上攻擊，黃女只好咬住婦人並腳踹脫困，同時鄰居聽到呼救聲「救命，有人要殺人！」，急忙報警。

警方趕抵時婦人仍沒停手，趕緊控制場面，黃女此時血濺全身，送醫診斷出左側氣血胸、右臉頰、前後胸及左上肢多處穿刺傷等傷，幸好沒危及生命。

婦人開庭辯稱黃姓護士答應要送來便當卻沒做到，才想教訓、嚇嚇她，沒有置於死地的意思，委任律師也指婦人行凶時辨識能力減弱，請求從輕量刑。

合議庭依黃女證稱背部共遭刺16刀，且刺正面很多下，證實婦人明顯不放過黃女，有殺人犯意，不採信婦人說詞，認定犯殺人未遂、妨害公務、妨害自由等罪，但考量婦人經鑑定辨識違法能力減弱，受害人黃女也表明不願提告，盼對方好好接受治療，判婦人4年半徒刑，入監執行前監護5年持續治療。

患思覺失調症的高雄婦人，去年涉嫌持棍棒敲頭，甚至以水果刀及剪刀刺殺前來訪視的黃姓...
患思覺失調症的高雄婦人，去年涉嫌持棍棒敲頭，甚至以水果刀及剪刀刺殺前來訪視的黃姓護士，幸好鄰居報案警方前來阻止，高雄地院依犯殺人未遂罪判4年半徒刑，並須監護5年。圖／本報資料照
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殺人衛生所便當
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