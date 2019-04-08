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毒梟覬覦春吶商機 永和警協助破獲

2019-04-08 16:31聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市警永和分局會同海巡署偵防分署高雄、澎湖查緝隊等單位，日前查獲今年最大宗漁船走私毒品案，總共查緝350公斤第三級毒品愷他命， 市價約3億5千萬元，並可供87萬5千人次吸食；落實新北市長侯友宜「毒品犯罪零容忍」政策，從偵查及預防兩方面並行，絕不讓犯罪誘因擴散。

永和警分局日前接獲情資，國內毒梟覬覦春吶龐大商機、與海巡署高雄、澎湖查緝隊等單位組成專案小組，合作分析可疑目標，並對許姓及周姓（均44歲） 犯嫌長達3個月監控蒐證，掌握負責運輸的「來順益333」號漁船。

本月6日見時機成熟，在高雄西南方約200海浬進行攔查，成功破獲「毒品走私集團」核心成員及運送毒品交通船隻，查獲走私三級毒品愷他命約350公斤，阻絕毒品流入市面。

新北市長侯友宜日前在市政會議時宣布進行為期一個月大執法，治安、交安、公安「安居三箭」齊發，尤其治安大整頓不只是掃蕩街頭毒品犯罪及特定營業場所，更要追根溯源往上查緝販毒源頭，防止毒品持續在外流通。

永和分局破獲重大漁船毒品走私案件，讓販毒網絡為之重挫；侯友宜強調，市府團隊面對毒品犯罪問題絕對是「零容忍」，並從偵查及預防兩方面並行，絕不讓犯罪誘因擴散。

新北市警永和分局會同海巡署偵防分署高雄、澎湖查緝隊等單位，日前查獲今年最大宗漁船...
新北市警永和分局會同海巡署偵防分署高雄、澎湖查緝隊等單位，日前查獲今年最大宗漁船走私毒品案，總共查緝350公斤第三級毒品愷他命， 市價約3億5千萬元。記者袁志豪／翻攝
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新北市警永和分局會同海巡署偵防分署高雄、澎湖查緝隊等單位，日前查獲今年最大宗漁船...
新北市警永和分局會同海巡署偵防分署高雄、澎湖查緝隊等單位，日前查獲今年最大宗漁船走私毒品案，總共查緝350公斤第三級毒品愷他命， 市價約3億5千萬元。記者袁志豪／翻攝
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毒品走私
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