毒葡萄咖啡包在身 男子遇巡邏警手抖露餡

2019-04-08 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



21歲陳姓男子騎重機載林姓好友，於路口違規接手機及闖紅燈，被巡邏員警攔下，員警在盤查過程中，陳雙手發抖，口袋內菸盒掉地，員警直覺可疑，再次詢問身上是否有違禁品，陳只好乖乖從外套內拿出11包印有「葡萄圖樣」的毒品咖啡包，被員警上銬帶回偵辦。

新興警分局中山派出所員警前天凌晨零時許執行巡邏勤務時，行經七賢一路與仁愛路口，見一輛重機車沿七賢一路西向東方向行駛，除了沿路使用手機外，更於七賢與仁愛路口直接違規闖紅燈。

員警隨即將騎重機的陳姓駕駛及後座的林姓男子攔下，於盤查過程中，陳男向員警強調自己身上並無攜帶任何違禁物品，但陳男神情異常緊張，且雙手不斷地顫抖，主動要拿出外套口袋內的物品給員警檢查時，菸盒掉落在地，讓現場員警直覺更加可疑，因此便再次追問其身上是否有違禁物品。

陳男這時才從外套內層暗袋拿出了11包毒品咖啡包，並坦承自己是因為好奇才會染上吸毒惡習。全案訊後依違反毒品危害防制條例將陳嫌移送法辦，另外林男則採集尿液送驗。