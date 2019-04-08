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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

毒葡萄咖啡包在身 男子遇巡邏警手抖露餡

2019-04-08 13:57聯合報 記者邱奕能╱即時報導

21歲陳姓男子騎重機載林姓好友，於路口違規接手機及闖紅燈，被巡邏員警攔下，員警在盤查過程中，陳雙手發抖，口袋內菸盒掉地，員警直覺可疑，再次詢問身上是否有違禁品，陳只好乖乖從外套內拿出11包印有「葡萄圖樣」的毒品咖啡包，被員警上銬帶回偵辦。

新興警分局中山派出所員警前天凌晨零時許執行巡邏勤務時，行經七賢一路與仁愛路口，見一輛重機車沿七賢一路西向東方向行駛，除了沿路使用手機外，更於七賢與仁愛路口直接違規闖紅燈。

員警隨即將騎重機的陳姓駕駛及後座的林姓男子攔下，於盤查過程中，陳男向員警強調自己身上並無攜帶任何違禁物品，但陳男神情異常緊張，且雙手不斷地顫抖，主動要拿出外套口袋內的物品給員警檢查時，菸盒掉落在地，讓現場員警直覺更加可疑，因此便再次追問其身上是否有違禁物品。

陳男這時才從外套內層暗袋拿出了11包毒品咖啡包，並坦承自己是因為好奇才會染上吸毒惡習。全案訊後依違反毒品危害防制條例將陳嫌移送法辦，另外林男則採集尿液送驗。

警方指出，陳男所持有的毒品咖啡包上竟是印著「葡萄」圖樣及英文「Grape」的字樣，企圖偽裝成「葡萄」口味的飲料，毒品經警方初步檢驗後，檢驗結果果真呈現第二級毒品陽性反應。

21歲陳姓男子騎重機載林姓好友，日前於路口違規接手機及闖紅燈，被巡邏員警攔下，員...
21歲陳姓男子騎重機載林姓好友，日前於路口違規接手機及闖紅燈，被巡邏員警攔下，員警在盤查過程中，陳雙手發抖，口袋內菸盒掉地，員警直覺可疑，再次詢問身上是否有違禁品，陳只好乖乖從外套內拿出11包印有「葡萄圖樣」的毒品咖啡包。記者邱奕能／翻攝
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毒品重機咖啡
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