殺台大女碩士分屍後上吊 今與父母均處分不起訴

2019-04-08 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



健身教練朱峻穎殺害交往2個月的黃姓女友並分屍，裝在8包塑膠袋棄屍板橋社區花圃，隨後在東窗事發前上吊自殺；由於朱的父母曾進兒子屋內帶走可能涉案物品清洗，同列為被告，新北地檢署歷經10個月調查，認定朱的父母並未涉及藏匿人犯、湮滅證據、損壞屍體等犯行，今天與死去的兒子均處分不起訴。

28歲的健身房拳擊教練朱峻穎體格健碩，曾到知名網紅「館長」陳之漢開設的健身房受訓，死者27歲黃姓女子2017年從台大外文所畢業，和朱透過交友軟體認識交往，認識才兩個月；去年5月20日中午，兩人和黃女家人吃午餐，當晚兩人返回朱住處後，黃女就沒再出過門。

黃女多日沒回家，上班的外商公司也找不到人，家屬在同月23日報案失蹤，並和警方到兩人住處探查，但無人應門；26日黃女哥哥在網路貼文懷疑遭朱軟禁，朱上臉書反擊，聲稱是被黃女欺騙感情。

27日晚上，警方再到朱住處搜查，根據監視器找到後花圃，挖掘後發現數包屍塊，頭與身體分離且頭髮被剃光；另找到鐵鎚和開山刀，有微弱血跡反應，研判朱殺人分屍。

28日凌晨，朱打電話回家，朱父問了一句「你在哪？警察在找你。」朱隨即掛掉電話，清晨被人發現在新北市新莊區衛福部國民健康署廢棄廳舍大門前上吊身亡。

檢警研判，朱是在去年5月21日行凶分屍，當晚先到一樓花圃處挖洞，22日凌晨再分三趟拎著7個垃圾袋下樓埋屍；但21日中午，朱母曾進入朱的住處，沒多久便離開，供稱未看到黃女。

朱父則稱，兒子有躁鬱症，22日他傳訊息給兒子，要他跟黃女好好交往，兒子沒回應，擔心兒子沒吃藥、躁鬱症發作；他跟朱母北上想帶他回桃園老家住，才幫忙用行李箱帶走一批衣物與寢具。另外，因不知道這些物品涉及殺人案，才協助清洗乾淨。

當時黃母淚崩哭喊「我只求她回來」，黃父則說「有二個人在幫助惡魔，導致偵辦的方向、速度都很慢」；黃女哥哥難過地說「報案時間真的晚了，這是我非常自責的地方」。

新北地檢署不起訴處分指出，朱峻穎涉犯殺人、損壞遺棄屍體等罪，因被告已死亡，今天處分不起訴；另外朱的父母，檢警原本懷疑兩人涉及將兇刀、血衣、更換的沾血水管、浴簾及被害人部分屍塊、內臟等證據一併攜返桃園大溪住處後，再協助兒子丟棄，今天一併處分不起訴。

檢方調查，朱峻穎去年5月28日凌晨上吊自殺時遺書載明：「對不起了爸媽，一直不跟你們說發生了什麼事，也不敢說，怕把你們氣死了，請你倆老見諒，讓您倆老擔心了」等，與朱的父母供稱兒子都不說話，沒有向他們說實際發生什麼事，證詞相符。

經調閱被告3人之通聯紀錄、行動上網數據資料等，沒有發現任何可疑處；且經警方前往朱的父母位於桃園市大溪住處搜索及採證結果，亦無所獲。經訊問兩人，也沒有任何證據可以證明他們與兒子就殺害被害人部分有犯意聯絡及行為分擔，難認2人有共同殺人犯行。

另外，朱峻穎去年5月22日雖然跟隨父母返回桃園大溪住處時，但也沒有任何證據可以證明兩人知道兒子犯下殺人重罪，亦無從認定2人涉有藏匿人犯犯行；至於2人雖然有協助兒子帶走房間內物品，卻將涉案用開山刀、棄屍用手提包、背包留在原來板橋住處，如果確實企圖湮滅證據，豈會留下重要物證？