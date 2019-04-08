港龍航班故障折返高雄 民航局：已排除鳥擊

2019-04-08 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



國泰港龍航空今早8點從高雄機場飛往香港的的KA451班機，剛起飛就傳出故障，班機折返高雄。民航局表示，當時是右邊的二號發動機失速，調查以後發現風扇葉片沒有變形、沒有血跡等，已經排除是鳥擊。航空公司正朝機械故障的方向檢修。

機上乘客透露，升空時就有不尋常震動。一度懷疑是飛機遭鳥擊致發動機受損，但民航局說，沒有任何鳥擊的痕跡，已經排除此原因。

國泰港龍航空中午發布新聞稿說，飛機沒有跡象顯示曾經著火，但由於機件故障，在按既定操作程序關閉其中一部引擎之前，有一個引擎排氣的零件曾經出現聲響及火花，不過飛機、機組人員及乘客的安全都未受影響。

國泰港龍航空表示，機師在發現故障後，按既定操作程序關閉該引擎。航班已於早上8時38分安全降落高雄機場。爲謹慎起見，當局按既定程序安排消防到場作為標準預防措施。機上所有乘客及機組人員均安全及如常下機。該航班以空中巴士330客機運作，載有317名旅客及13名機組人員。