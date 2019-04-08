連千毅遭起底是黑幫洗白變直播主 謠言瘋傳妻子捧肚護航

2019-04-08 09:49 聯合新聞網 綜合報導



連千毅今天中午直播解釋，是因為昨晚喝多了，會把誤會解開。圖／擷取自連千毅臉書 分享 facebook

網拍直播主連千毅，日前開直播請酸民吃漢堡，他在直播中直嗆新北市幾名角頭老大「都是吃屎的」，引發地方人士不滿。昨（7）日中午，連千毅開直播解釋，會做出狂妄的言論是因為「喝多了」，才會造成誤會，但網友接著指控他「勾搭大嫂」，對此，連千毅的妻子跳出來護航，她以性命擔保絕無此事。

據《蘋果日報》報導，連千毅本名連健任，過去曾是竹聯幫天龍堂堂主，他在24歲靠著交際手腕爬到大哥地位，8年前他連夥幫眾組成暴力討債組織，以經營地下錢莊，恐嚇取財為生。當時一名被害人只借10萬元，卻被坑走2000萬元店面，遭警方依組織犯罪、恐嚇等罪嫌送辦。

連千毅最潦倒時身上只有21元，後來靠著友人欠他的10萬元翻身，近年連千毅轉型成直播主，曾在59秒內賣出一輛保時捷，10分鐘內賣出千萬直升機、破億遊艇，他的名氣隨著銷售記錄扶搖直上，卻也被網友揭露許多不堪的過去。

有網友認為連千毅請酸民吃漢堡的私刑不可取，直酸「大俠愛吃漢堡包」、「分享1次吃不到漢堡，分享5次就吃得到了」、「可以捐點漢堡給孤兒院嗎？偏鄉跟孤兒院的小孩都沒吃過」，更有網友指控連千毅曾在年輕時「勾搭大嫂」，對此，連千毅的妻子也出面回應。

她在臉書上解釋，「他是黑底我不否認，過去也有妨礙自由跟恐嚇傷害前科，但至於什麼惡意抹黑毀謗他勾搭大嫂一事，我敢以性命擔保絕對是無中生有」，她也發出一張對話，指連千毅是寵妻魔人，體恤老婆生產之苦，幫她請外勞還加薪。

面對種種謠言，連千毅開直播解釋，有網友認為「私刑固然不對，但是對付酸民剛剛好！」、「任哥加油，有錯認錯，該道歉就道歉」；也有網友覺得「以後酸民也可以說他自己喝醉就都沒事了」、「越挖越多事情」、「公道自在人心，民眾眼睛是雪亮的」。

連姓直播主曾找女模雪碧一起直播。圖／擷取自連男臉書 分享 facebook