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象山步道驚傳持刀強盜 歹徒得手威脅情侶「不准回頭」

2019-04-08 00:59聯合報 記者李奕昕╱即時報導

1對情侶昨晚在台北市象山步道遭持刀強盜，警方獲報初步了解，1名男子持水果刀阻擋被害人去向，得手700元逃逸，正在調閱監視器追查犯嫌。

警方調查，昨天晚間近10點，華姓男子（20歲）與女友在台北市象山步道運動，前往觀景台途中，1名男子持水果刀擋在前方，出言威脅「把錢交出來」，情侶分別交付400元及300元，歹徒得手要求情侶往前走不准回頭，趁機逃離。

警方獲報趕到，將被害人帶回派出所協助調查，掌握犯嫌年約50歲，穿深色風衣及長褲，以口罩及風衣套頭遮蔽面容。

1對情侶在台北市象山步道遭持刀強盜，警方獲報初步了解，1名男子持水果刀阻擋被害人...
1對情侶在台北市象山步道遭持刀強盜，警方獲報初步了解，1名男子持水果刀阻擋被害人去向，得手700元逃逸。圖／翻攝自臉書「信義區三兩事」
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1對情侶在台北市象山步道遭持刀強盜，警方獲報初步了解，1名男子持水果刀阻擋被害人...
1對情侶在台北市象山步道遭持刀強盜，警方獲報初步了解，1名男子持水果刀阻擋被害人去向，得手700元逃逸。圖／翻攝自臉書「信義區三兩事」
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1對情侶在台北市象山步道遭持刀強盜，警方獲報初步了解，1名男子持水果刀阻擋被害人去向，得手700元逃逸。圖／翻攝自臉書「信義區三兩事」
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