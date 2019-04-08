象山步道驚傳持刀強盜 歹徒得手威脅情侶「不准回頭」

2019-04-08 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



1對情侶昨晚在台北市象山步道遭持刀強盜，警方獲報初步了解，1名男子持水果刀阻擋被害人去向，得手700元逃逸，正在調閱監視器追查犯嫌。

警方調查，昨天晚間近10點，華姓男子（20歲）與女友在台北市象山步道運動，前往觀景台途中，1名男子持水果刀擋在前方，出言威脅「把錢交出來」，情侶分別交付400元及300元，歹徒得手要求情侶往前走不准回頭，趁機逃離。