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他辯小女友誤吸「二手」K菸 法官不信仍判無罪

2019-04-07 23:39聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄孫姓男子遭控供K毒給17歲女友，被依轉讓偽藥罪嫌起訴，但他堅決否認，稱可能兩人共處一室時他在抽K菸，讓女友吸入，女友也證稱應是聞到K菸燃燒的味道影響驗尿結果。高雄地院審理認為，僅能確認孫的女友有施用K他命，但無法證明來源是孫姓男子，判孫無罪，仍可上訴。

檢方起訴指出，孫姓情侶檔為毒品列管人口，去年6月16日晚間孫在他房內提供摻有K他命的香菸給女友吸食，兩人隔兩天驗尿均有毒品反應，由於K他命屬三級毒品，也是藥事法所列管的「偽藥」，非經許可不得持有、轉讓，孫無償轉讓給女友已涉轉讓偽藥罪嫌。

孫姓男子偵訊時不否認和女友待同一個房間時有抽K菸，但表示當時女友正在睡覺，也沒看到女友吸毒，不知道為何會驗出毒品反應。

孫的女友警詢時證稱，她6月16日睡到晚間9點多醒來，聞到孫姓男子再抽K菸，審理時她則說，當晚醒來後從桌上菸盒取出一支香菸，可能誤施用含K毒的菸；合議庭認為，僅能得知毒品來源可能為孫姓男子，卻都無法佐證他有轉讓K毒的行為。

合議庭也發現，孫的女友在採尿時就主動告訴警方「可能會因男友在房間抽K菸，導致我也會呈陽性反應」，恐怕孫聽聞後，也用同一套說詞，不過無法排除毒品可能來自他人，加上沒補強證據認定孫轉讓毒品給女友，判無罪。

高雄孫姓男子遭控提供K毒給17歲女友，兩人證稱可能是共處一室時，孫抽K菸讓女友吸...
高雄孫姓男子遭控提供K毒給17歲女友，兩人證稱可能是共處一室時，孫抽K菸讓女友吸入，才驗出毒品反應，高雄地院審理後認為事證不足，判孫無罪。圖／本報資料照
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毒品情侶吸毒
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