他辯小女友誤吸「二手」K菸 法官不信仍判無罪

2019-04-07 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄孫姓男子遭控供K毒給17歲女友，被依轉讓偽藥罪嫌起訴，但他堅決否認，稱可能兩人共處一室時他在抽K菸，讓女友吸入，女友也證稱應是聞到K菸燃燒的味道影響驗尿結果。高雄地院審理認為，僅能確認孫的女友有施用K他命，但無法證明來源是孫姓男子，判孫無罪，仍可上訴。

檢方起訴指出，孫姓情侶檔為毒品列管人口，去年6月16日晚間孫在他房內提供摻有K他命的香菸給女友吸食，兩人隔兩天驗尿均有毒品反應，由於K他命屬三級毒品，也是藥事法所列管的「偽藥」，非經許可不得持有、轉讓，孫無償轉讓給女友已涉轉讓偽藥罪嫌。

孫姓男子偵訊時不否認和女友待同一個房間時有抽K菸，但表示當時女友正在睡覺，也沒看到女友吸毒，不知道為何會驗出毒品反應。

孫的女友警詢時證稱，她6月16日睡到晚間9點多醒來，聞到孫姓男子再抽K菸，審理時她則說，當晚醒來後從桌上菸盒取出一支香菸，可能誤施用含K毒的菸；合議庭認為，僅能得知毒品來源可能為孫姓男子，卻都無法佐證他有轉讓K毒的行為。