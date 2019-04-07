來順益333漁船走私320公斤K他命 高雄外海被逮

2019-04-07 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



擁有走私前科的旗津籍許姓船長以600萬元為代價，接受走私集團要求助其走私毒品，不過卻因他擁有的漁船「來順益333」號半年未出海，引起查緝人員起疑，本月4日出海遇查緝人員登船安檢，在船尾密艙被查出共320公斤K他命。

海巡署半年前接獲線報，指有漁船與毒品集團合作，以走私毒品牟取龐大利益，經海巡署成立專案小組並報請屏東地檢署偵辦。經專案小組合作分析篩選可疑目標，「來」號漁船半年來未出海，卻在本月1日登記，疑似有走私跡象。

專案小組見時機成熟，派出百噸的澎湖巡防艦出海，本月4日於高雄西南方200海浬處東沙海域攔截「來」號漁船，並登船安檢。「來」號漁船許姓船長（44歲）、周姓船員2人聲稱是出海捕魚，但查緝人員見船上沒什麼漁獲，船卻吃水深，覺得可疑便將船押回高雄港。

查緝人員在船上搜查近2小時發現，漁船內船尾密艙紙箱內，K他命被藏在以寫著簡體字的茶葉真空包包裝，共有320公斤K他命，市價高達3億2千萬元，估計可供應約64萬人次吸食。