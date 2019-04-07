直播主嗆新北角頭吃屎的 引黑衣人凌晨總統府周邊放炮

2019-04-07 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



網路直播主連千毅昨（6）天在直播過程中公開點名新北市某角頭「都是吃屎的」，引來部分角頭友人不滿，約10名黑衣人今天凌晨4時許在台北市重慶南路、武昌街口，手持棒球棍敲打地面、點燃鞭炮，連續大喊「連千毅咧？」態度囂張，隨後便逃逸無蹤，警方獲報後追查，目前已將30歲連姓等5名犯嫌帶回偵詢，將依恐嚇危害安全罪嫌送辦。

據了解，連千毅日前在直播過程中遇到一名網友挑釁，昨天他找到這名網友，在速食店買了數份漢堡要「請客」，但過程中，連千毅坐在店內直播談話，該名網友則站在一旁聽訓，連還點名了幾名新北市角頭稱「都是吃屎的」，引來部分角頭有人不滿。

近10名黑衣人今晨4時許在總統府周邊的台北市重慶南路、武昌街口，手持棒球棍不斷敲打地面、點燃鞭炮，連續大喊「連千毅咧？」態度囂張惡劣，事後犯嫌還將過程錄下，上網張貼影片。警方獲報後調閱監視器畫面循線追查，目前已將連姓等5名犯嫌帶回，詢後將依恐嚇危害安全罪嫌送辦，並持續追查相關人等。