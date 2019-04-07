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直播主嗆新北角頭 引黑衣人凌晨總統府周邊放炮

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

直播主嗆新北角頭吃屎的 引黑衣人凌晨總統府周邊放炮

2019-04-07 11:26聯合報 記者李隆揆╱即時報導

網路直播主連千毅昨（6）天在直播過程中公開點名新北市某角頭「都是吃屎的」，引來部分角頭友人不滿，約10名黑衣人今天凌晨4時許在台北市重慶南路、武昌街口，手持棒球棍敲打地面、點燃鞭炮，連續大喊「連千毅咧？」態度囂張，隨後便逃逸無蹤，警方獲報後追查，目前已將30歲連姓等5名犯嫌帶回偵詢，將依恐嚇危害安全罪嫌送辦。

據了解，連千毅日前在直播過程中遇到一名網友挑釁，昨天他找到這名網友，在速食店買了數份漢堡要「請客」，但過程中，連千毅坐在店內直播談話，該名網友則站在一旁聽訓，連還點名了幾名新北市角頭稱「都是吃屎的」，引來部分角頭有人不滿。

近10名黑衣人今晨4時許在總統府周邊的台北市重慶南路、武昌街口，手持棒球棍不斷敲打地面、點燃鞭炮，連續大喊「連千毅咧？」態度囂張惡劣，事後犯嫌還將過程錄下，上網張貼影片。警方獲報後調閱監視器畫面循線追查，目前已將連姓等5名犯嫌帶回，詢後將依恐嚇危害安全罪嫌送辦，並持續追查相關人等。

警方表示，將持續追查其餘共犯，嚴辦到底，將涉案嫌疑人等全數追緝到案，打擊暴力犯罪的決心及強度不變，絕不容許聚眾鬥毆或街頭暴力行為，影響社會治安，對於違法滋事或任何挑釁公權力之犯罪行為者，嚴加究辦。

聯合報系資料照
聯合報系資料照
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