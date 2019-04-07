影／上億元走私菸8貨櫃 無人看守丟包碧砂漁港邊

2019-04-07 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



海巡署宜蘭查緝隊等單位接獲線報，有私梟從菲律賓走私中國福建產製的自創品牌香菸來台，分裝在沒有櫃號的幽靈櫃，伺機出貨。昨天清晨在基隆碧砂遊艇碼頭發現監控貨運公司所屬之拖車及板車，共8只貨櫃異常停靠非貨櫃裝卸櫃區，小組成員隨即持搜索票開櫃查驗，當場查獲未稅私菸一批，176萬6千餘包，市價約1億元。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊與彰化、桃園查緝隊長期監控北部私梟集團，於近期接獲可靠情資，掌握集團將於清明連假期間走私私菸，本隊旋即會同彰化、桃園、臺北、基隆、台南查緝隊、第一、七海巡隊、第一、二、八岸巡隊、保三警察總隊第一大隊、彰化縣刑警大隊偵四隊、基隆市警察局刑警大隊科偵隊、新北市警察局永和分局及基隆市、桃園市、彰化縣政府菸酒管理科等單位組成專案小組。

海巡指出，本案係專案小組歷經數月追查，並運用關務署所提供可疑情資船舶分析出私梟集團，因近期走私私菸案件屢於海上被查獲，不堪長期虧損，故有轉以貨櫃挾藏方式一次大量走私入境。

小組成員於5日夜間，發現有車輛異常出入位於基隆七堵區之貨運公司，隨即發車前往跟監，並即時通報第二巡防區調派人員待命支援，成員於跟監車輛期間，發現拖板車相當狡猾，車速忽快忽慢並來回基隆碧砂漁港多次。

疑似觀察是否遭檢警跟監，專案人員為避免跟監曝光，以拉長車距及多車轉換方式跟監，最後終在昨(6)日6時許，發現車輛及板車全部集結在碧砂遊艇碼頭停靠，查緝人員昨天下午3點收網，赫見8只20呎貨櫃竟無人看管，其中有4只貨櫃放在沒有拖車頭的2台板架上，有拖車頭的板架也不見司機，貨櫃形同被丟包。

經持票開櫃搜索，貨櫃滿載未稅私菸，詢後共計查扣都寶等牌私菸計3532箱（計176萬6千餘包，市價約值新台幣1億餘元）及魏姓犯嫌等2人，全案依違反「菸酒管理法」移送法辦。