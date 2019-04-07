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6天2起…寶瓶星號郵輪又傳旅客猝死

2019-04-07 01:08聯合報 記者游明煌／基隆市報導

麗星郵輪寶瓶星號昨天傳出一名旅客猝死。 圖／聯合報系資料照片
麗星郵輪寶瓶星號昨天傳出一名旅客猝死。 圖／聯合報系資料照片
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同艘郵輪六天兩起類似意外。吳姓男子上月底搭乘麗星郵輪寶瓶星號在船上因心臟疾病猝死，昨天同艘郵輪同樣在駛往日本途中，王姓男子也因身體不適，經搶救後宣告不治，遺體同樣冰存於船上冰櫃，郵輪今天泊靠基隆港，檢方將相驗釐清死因。

麗星郵輪昨晚聲明指出，昨凌晨接獲家屬通報乘客身體不適，經船醫盡最大努力、動用所有資源，仍搶救無效，對此意外表示深表遺憾。

基隆海巡隊調查，五日晚間寶瓶星號郵輪由基隆開往日本與那國島，展開三天兩夜航次，王姓男子（七十歲）與妻、兒一同上船，昨天凌晨三點五十五分時，家屬發現王身體不適通知船上醫療人員，船上啓動緊急救援，四點廿分失去呼吸、心跳，四點四十分急救無效，大體移置冰存在船上停屍間。

海巡隊指出，案發後船長以郵件通知，一名台灣籍男性旅客因病急救無效往生，事發當時船上有死者妻子、兒子同行處理。寶瓶星號預計今天上午十一時泊靠西三碼頭，檢方將前往相驗釐清死因。

麗星郵輪表示，第一時間即通報海巡署，今天抵港後，會全力配合海巡署以及基隆港務警察總隊等相關單位調查。

外界關心的是，六天前才發生新北市四十三歲吳姓男子搭寶瓶星號自基隆港出發，展開四天三夜遊，但出海才六小時就昏倒，隔天四月一日凌晨急救無效死亡。上千名不知情遊客伴屍三天，直到船開回基隆港請家屬「領屍」才傳開。事隔六天又發生類似案件，麗星特別強調，第一時間即通報海巡署，並與家屬取得聯繫，嚴格遵守「國際海上人命安全公約」準則處理。

郵輪基隆港
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