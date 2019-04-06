「讚讚讚」聽成「幹幹幹」 下營香科轎班與民眾爆發衝突

2019-04-06 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市下營上帝廟遶境大典，參與活動一轎班人員行經下營區仁愛街時，因道路狹小，沈姓男子等一行人騎機車無法通行發生口角衝突，沈姓男子受傷送醫，同夥心生不滿，召集20多人持西瓜刀及球棒準備談判，麻豆警分局快打部隊趕往壓制，及時阻止發生更大衝突。

警方表示，黃姓男子4人擔任轎班人員，從彰化南下參與香科盛事，在下營區仁愛街遇上沈姓男子等非轎班騎乘機車，沈男一行約10人因無法通過而猛按喇叭，黃等轎班人員回應「讚讚讚」，對方聽成「幹幹幹」，雙方產生衝突，造成沈姓男子頭部撕裂傷，送往柳營奇美就醫。

機車騎士一行人心生不滿，約1小時後在下午5點左右，又召集更多人持西瓜刀及球棒與該轎班準備談判，麻豆警分局據報後立即出動快打部隊約40多人，由分局長楊慶裕指揮，到達現場後雙方尚未產生衝突時，立即壓制現場意圖滋事人員。

警方控制現場後，將轎班4人、沈男友人號召的20人，都帶回分局依社維法及傷害罪偵辦，另該轎班已約制不再參與本次遶境，以防衝突再發生。