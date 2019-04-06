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台南永康越南店藏毒又雇逃逸越勞 警不斷臨檢歇業

2019-04-06 20:41聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南是永康外籍移工人數逐年攀升已近1萬3000人，近來屢傳假日歡聚喧譁甚至鬥毆吸毒惹民怨。永康警分局表示，陸續清查可疑移工聚集場所，突襲臨檢，中正北路越式小吃部及富強路越式KTV查獲毒品，小吃部因接連違規臨檢已公告「暫停營業」，為避免嚴重危害治安，會持續清查不法取締。

永康分局接獲外籍移工涉毒情資，年初先在中正北路越式小吃部，又在富強路二段越式KTV內查獲毒品，後來中正北路店家又查出負責人非法聘僱逃逸外勞，尤其遭查獲毒品2次。警方以業者「顯無悔過之意」，加強臨檢稽查掃蕩，店家承受不住壓力已暫時歇業。

永康分局表示，許多在地企業認為打擊毒品可保護移工，支持及感激警方，分局也將針對無法自我約制的店家，縱容販毒、槍擊或鬥毆等不法行為全力掃蕩遏止不法。

永康區外籍移工多，警方表示為避免外籍移工聚集場所形成治安隱憂，將強力掃毒、淨化外籍移工休閒場所，保護移工也要讓市民安居。

警方也透過人力仲介公司或雇主安排，由防治組結合相關單位前往預防犯罪宣導；永康分局另針對外籍移工常出入的小吃部、KTV進行清查，不定期且無預警臨檢，近期強力掃蕩不法，「已成功將不肖業者趕出永康」。

分局長戴崇贒表示，永康移工多偶有酒駕、吸毒及喧譁滋事難免，為避免造成嚴重治安問題，分局會持續對移工常出沒場所清查，分級列管，加強取締不法，也會向仲介公司及雇主加強防制外籍移工犯罪宣導，防止不法，要讓守法移工在異鄉能有家感覺。

台南市永康中正北路越南小吃店一再違規還被搜出毒品。圖/警方提供
台南市永康中正北路越南小吃店一再違規還被搜出毒品。圖/警方提供
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台南市永康中正路越南小吃店一再違規，警方不斷臨檢業者被迫停業。圖/警方提供
台南市永康中正路越南小吃店一再違規，警方不斷臨檢業者被迫停業。圖/警方提供
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台南市永康中正北路越南小吃店一再違規還被搜出毒品。圖/警方提供
台南市永康中正北路越南小吃店一再違規還被搜出毒品。圖/警方提供
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移工臨檢毒品
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