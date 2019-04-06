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6天2起！寶瓶星號郵輪往日本途中又一男旅客猝死

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6天2起！寶瓶星號郵輪往日本途中又一男旅客猝死

2019-04-06 17:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆海巡隊獲報，5日晚由基隆港出發的寶瓶星郵輪，一名台灣籍男性旅客今天凌晨疑因病...
基隆海巡隊獲報，5日晚由基隆港出發的寶瓶星郵輪，一名台灣籍男性旅客今天凌晨疑因病急救無效往生。圖／報系資料照
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基隆海巡隊獲報，5日晚由基隆港出發的寶瓶星郵輪，一名台灣籍男性旅客今天凌晨疑因病急救無效往生，事發當時王妻和兒子同行，都在船上，現大體冰存船上停屍間，明天上午抵達基隆港，海巡隊將派3組人員前往相驗處理。上月31日也有一男性旅客搭乘寶瓶星號因病猝死，6天已發生2起類似意外。

基隆海巡隊指出，5日晚間10點，寶瓶星郵輪由基隆開往與日本沖繩那國島。據船長郵件通知，1名年約70歲台灣籍男性旅客，因病急救無效往生，事發當時船上有妻子、兒子同行。

據指出，案發經過為6日凌晨3點55分，家屬通知船上醫療人員，4點08分時船上啓動緊急救援，但4點20分時已無生命跡象，4點40分急救無效，現大體冰存船上停屍間。郵郵輪明天上午泊靠基隆港，海巡隊將派3組人員前往協助家屬相驗事宜。

麗星郵輪尚未對此案說明回應，不過先前才發生類似案件，新北市一名男子上月31日下午自基隆港出發，搭麗星郵輪寶瓶星號，展開4天3夜遊，但出海才6小時他就昏倒，隔天4月1日凌晨急救無效死亡。上千名不知情遊客伴屍3天，直到船開回基隆港請家屬「領屍」才傳開，家屬不滿郵輪公司未在第一時間告知他們。

麗星郵輪曾對上月31日的案件聲明指出，當晚深夜船上醫務室通報一名乘客出現身體不適，馬上施行急救並尋求緊急空中醫療救援，仍宣告不治。船方第一時間即通報海巡署，並與該名乘客家屬取得聯繫。該航次返抵基隆港後，已全權交由海巡署進行調查，對此事件麗星郵輪深表遺憾，並表示乘客的健康與安全一向是他們的首要原則，且嚴格遵守「國際海上人命安全公約」準則，後續將全力配合主管機關相關調查。

基隆港郵輪海巡署
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